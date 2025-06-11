美就業數據頻遭下修 經濟學家示警：比表面更疲弱

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-11 05:20

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根據《商業內幕》報導，儘管美國上周五公布的非農就業報告亮眼，但經濟學家警告數據可能不如表面樂觀。

美國非農就業數據頻遭下修，顯示就業市場實際狀況可能不如表面亮眼。(圖:Reuters/TPG)

Pantheon Macroeconomics 首席美國經濟學家湯姆斯 (Samuel Tombs) 認為，就業市場正面臨招聘放緩和數據持續下修的雙重挑戰。

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5 月就業數據恐遭下修

5 月非農就業人數據新增 13.9 萬個工作機會，超出市場預期的 12.5 萬，但前兩個月的數據卻大幅下修，令人擔憂。如 3 月初估新增 22.4 萬個職位，已下修至 12 萬，幾乎腰斬。

湯姆斯表示，5 月數據可能同樣被高估。「我們預期 5 月數據將在 8 月初公布的第三次估計中下修至約 10 萬。」自 2023 年 1 月以來，初估與第三次估計間的下修幅度平均達 3 萬個職位。

小企業首當其衝成預警指標

頻繁下修可能源於小企業延遲申報薪資數據。小企業往往受高利率和關稅成本衝擊最深。

湯姆斯向《商業內幕》表示：「小企業真的是這波經濟下滑的『金絲雀』（指最敏感的預警指標）。」由於小企業缺乏財務能力應對關稅帶來的各種前期成本，同時面臨高借貸成本，因此在招聘和投資決策上都相當謹慎。

他預期零售、批發及運輸物流部門將持續疲弱，年底前這些領域就業將減少 5 萬個職位。原因是許多企業和消費者之前為了避開關稅上漲而提前大量採購，現在這波搶購潮已經結束，相關行業需求因此減少。

招聘意願跌至疫情來新低、政府職位也減少

除了數據下修，招聘活動也顯現放緩跡象。全國獨立企業聯合會 (NFIB) 小企業招聘意願指數跌至 2020 年 5 月以來最低水準，地區聯準會調查也顯示醫療保健和教育以外的服務業就業持續下滑。湯姆斯表示，NFIB 調查是「過去三年來我們發現預測薪資成長的最佳單一指標」。

湯姆斯認為政府職位在政府效率部門 (DOGE) 大砍預算後將持續減少，接受自願離職方案的聯邦員工將在 9 月從薪資單中移除。今年政府職位已減少 5.9 萬個，其中 5 月減少 2.2 萬個。

基於這些趨勢，他預期失業率將在 12 月升至 4.8% 的峰值。