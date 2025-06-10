鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-10 00:30

‌



美國太陽能產業破產潮蔓延，連帶衝擊整個清潔能源 (Clean Energ) 市場。住宅太陽能安裝商 Sunnova Energy International Inc.(NOVA-US)於周一 (9 日) 聲請破產保護，成為本月內第二家聲請破產的住宅太陽能公司。

美國清潔能源面臨危機！住宅太陽能業者Sunnova聲請破產保護(圖：REUTERS/TPG)

今年以來，美國清潔能源和電動車投資已取消或延後超過 140 億美元。根據非營利組織 E2 的最新分析，儘管再生能源技術具有較低建置成本，但川普政府的反再生能源政策、偏向化石燃料的補助政策及高利率環境，讓清潔能源產業面臨重大挑戰。

‌



住宅太陽能市場風雨飄搖

Sunnova 的破產揭示了住宅太陽能市場的艱困處境。美國國會眾議院共和黨日前通過一項法案，可能終止聯邦太陽能稅收抵免，該措施是前總統拜登氣候法案中的重要政策之一。分析師警告，若取消該項目，將重創住宅太陽能市場，並導致投資大幅縮水。

Roth Capital Partners 分析師 Phil Shen 指出，若稅收補貼被取消，住宅太陽能市場的規模恐將腰斬。Sunnova 雖然早在川普就任前便面臨債務問題，但在銷售疲軟下，業績無法如期還債，加上近期聯邦支持可能中斷，使投資人對其前景更為悲觀。

高利率與政策風險雙重打擊

Sunnova 今年 3 月已警告，公司恐將無法持續營運，隨後其執行長柏格 (John Berger) 辭職。申請破產前，該公司股價自年初以來暴跌逾九成，市值僅剩 2,750 萬美元。Sunnova 在法庭文件中列出的資產與負債均在 100 億至 500 億美元之間，總負債達 106.7 億美元。該公司並計畫裁員約 55% 人力(約 718 名員工)，以減少支出。

除了 Sunnova 外，本月稍早，太陽能融資公司 Solar Mosaic 也申請破產，成為近期全美太陽能產業破產潮的另一例。分析師指出，美國住宅太陽能市場的商業模式，嚴重依賴資本募集與第三方融資。一旦利率走高、補助減少，就容易陷入財務危機。

政策走向恐雪上加霜

川普政府近期取消了拜登時期曾授予 Sunnova 的部分貸款擔保 (29.2 億美元)，加劇了公司的現金流壓力。此外，美國國會的稅改計畫若繼續推進，將結束對住宅太陽能的稅收補貼。Raymond James 分析師 Pavel Molchanov 警告，若國會最終通過稅收抵免的取消，2026 年之後住宅太陽能市場的前景恐將更加嚴峻。

投資銀行 Guggenheim Securities 分析師 Joe Osha 直言，住宅太陽能行業一直以來都有融資風險，「這個商業模式仰賴資本募集、在屋頂安裝面板，然後透過現金流滿足投資人期待。但只要資金鏈出問題，就很容易陷入危機。」