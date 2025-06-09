鉅亨網編譯段智恆 2025-06-09 22:00

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根據《彭博》周一 (9 日) 報導，美國家電製造商惠而浦 (Whirlpool Corp.) 計畫發行 12 億美元的債券，以便在被降評至垃圾債券 (junk) 後進行首次市場籌資，並用以償還現有定期貸款。截稿前，惠而浦 (WHR-US) 周一早盤股價上漲 1.76%，每股暫報 84.49 美元。

傳惠而浦發行12億美元垃圾債 用於償還現有貸款(圖：REUTERS/TPG)

據知情人士透露，惠而浦此次計畫發行美元計價的無擔保優先債券，分為兩期，分別於 2030 年及 2033 年到期。每期債券的最終發行規模尚未確定。

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美國垃圾債市場上周迎來自 2024 年 5 月以來最熱絡的一周，共有 13 家企業發行超過 130 億美元的債券。市場對高收益債的強勁需求，預料將帶動接下來更多發行案。

惠而浦計畫將此次發行的資金用於償還現有的定期貸款。知情人士指出，五年期債券的初步價格指引約落在高 6% 水準，八年期債券的價格預計將比五年期債券高出 25 到 37.5 個基點。

此次交易的主辦承銷商包括瑞穗金融集團、法國巴黎銀行、花旗集團、摩根大通以及富國銀行。

惠而浦預定美國當地周一上午 10 點 30 分與投資人召開電話會議，並在同日稍晚進行定價。知情人士表示，此前公司已於上周與投資人進行了簡報。