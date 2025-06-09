鉅亨網編譯段智恆 2025-06-09 23:30

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《路透》周一 (9 日) 報導，根據取得的文件，美國證券交易委員會 (SEC) 在今年 3 月向白宮提交的規劃文件中表示，為響應總統川普和馬斯克推動的「政府效率部門」(Department of Government Efficiency, DOGE)倡議，該機構已透過自願性裁員，對組織進行「大規模」精簡，並已取得「重大進展」。

響應DOGE！美國SEC揭露自願離職計畫 已精簡逾550名人力(圖：REUTERS/TPG)

SEC 在致白宮管理與預算辦公室 (OMB) 的文件中指出，任何涉及「重大重組」的調整，依法必須徵詢國會意見，而超過特定預算門檻的變動，也需獲得國會批准。該文件日期為 3 月 13 日，是《路透》依據《資訊自由法》(Freedom of Information Act)要求取得的。

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自願離職計畫緩解裁員壓力

SEC 於該份文件中提到，為響應今年 2 月川普與馬斯克要求聯邦機構提出「大規模」裁員計畫，SEC 提交了「精簡人力與重組計畫」。雖然部分文字被塗黑，但從文件可看出，SEC 高層部分認為，透過已實施的自願性離職措施，或可減少進一步裁員的壓力。

SEC 發言人拒絕對此置評，僅重申 SEC 現任主席艾特金斯 (Paul Atkins) 的公開言論與近期預算申請內容。OMB 則尚未對置評請求作出回應。

自從川普於 1 月就任以來，政府大幅削減支出的作法，已在 SEC 內部引發員工對政治獨立性及未來人力狀況的擔憂。批評者認為，在市場危機時期，人力精簡可能影響 SEC 的表現，但 Atkins 對此不以為意。

員工總數降至川普首任期低點

該份文件由時任代理主席上戶田 (Mark Uyeda) 彙整，當時他同時調整了 SEC 執法與稽查部門的高層職位，使其改為向新設立的副主任報告。上戶田對此文件未發表評論，該計畫早於艾特金斯於 4 月上任之前完成。

針對 OMB 詢問如何在未來三個財政年度實現節省開支及裁員目標時，SEC 回應指出，該機構早已透過多項工具提高效率，包括提前退休及自願離職計畫。此外，SEC 表示，除了自願離職外，該機構還「刪減了超過 550 個編制職位」，將當時的總員工數壓縮至 4,300 人，創下川普任內最低水準。

根據《路透》先前取得的資料，截至 4 月，已有 600 人接受政府的自願離職計畫。SEC 上月向國會提出的新財年預算請求中，提議將人力編制維持在約 4,100 個全職職位。