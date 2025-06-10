川普貿易政策緩和 調查顯示美企業信心回升

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-10 02:00

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《CNBC》周一 (9 日) 報導，隨著川普關稅政策暫時和緩，美國企業領袖對經濟衰退的擾憂大幅下降。

隨著川普的對等關稅暫緩實施，美國CEO對經濟前景轉趨樂觀。(圖:Shutterstock)

根據執行長集團 (Chief Executive Group) 周一發布、針對 270 多位執行長上周進行的調查顯示，認為未來 6 個月將出現溫和或嚴重衰退的執行長，比例降至不到 30%，低於 5 月的 46% 和 4 月的 62%。

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同時，預期美國經濟將出現某種程度成長的執行長比例飆升至逾 40%，幾乎是 4 月 23% 的兩倍。預期經濟成長持平的比例也從 4 月的 15% 上升至 30% 以上，這讓部分市場人士開始擔憂可能出現「停滯性通膨」，即經濟成長停滯但通膨居高不下的環境。

川普在 4 月初的「解放日」宣布對多國實施廣泛且嚴厲關稅的計畫後，美國股市一度大跌，市場擔憂關稅將衝擊消費支出。但隨著川普暫停多項關稅措施，資本市場已收復大部分跌幅。

根據 CNBC 分析 FactSet 數據，今年迄今標普 500 成分股公司財報電話會議中提及「衰退」及類似詞彙達 150 次，約為 2024 年同期的兩倍。

國際香料香精 (IFF-US) 財務長 Michael DeVeau 上月在財報電話會議中警告，全球貿易政策的重大變化可能引發更大範圍的經濟動盪，甚至導致部分地區步入衰退。

企業也紛紛示警關稅可能衝擊獲利，且需要透過調漲價格將成本轉嫁給消費者。

部分企業也指出，市場對關稅可能引發衰退的擔憂加劇，正促使消費者減少支出。

不過，紐約聯邦準備銀行周一發布的調查呈現較為樂觀的局面。數據顯示，隨著川普撤回部分最嚴厲的貿易措施，一般消費者對通膨的憂慮正逐漸緩解。