通膨壓力緩 5月CPI年增率降至1.55% 創逾4年來低點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-05 19:01

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主計總處今 (5) 日公布 5 月消費者物價總指數 (CPI) 年增幅 1.55%，創 2021 年 4 月以來新低，主要是因油價下跌，而前 5 月平均 CPI 年增率降至 2.04%，有望逐漸拋開 2% 通膨警戒。

通膨警戒逐漸解除。(圖：主計總處提供)

主計總處認為，隨著國際原物料價格走跌，且新台幣升值使進口成本下降，下半年 CPI 增幅可望低於 2%。

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主計總處統計，5 月肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年高，房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用也調升，惟蔬菜、蛋類、油料費、運輸費、通訊費和成衣等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，5 月 CPI 年增 1.34%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 1.61%。

觀察 368 個查價項目，價格較去年同期上漲較多者有番石榴漲 103.93%、金飾及珠寶漲 21.44%、胃腸藥漲 11.61%、豬肉漲 6.90%、視唱中心費用漲 5.62%、診所掛號費漲 5.57%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 5.37%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 4.23%、安親課輔費漲 3.76%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.60%、火鍋漲 3.40%、住宅管理費漲 3.12% 等。

圖表：主計總處提供。

就七大類來看，食物類漲 3.09%，主因水果供量較少價格上漲 18.56%，肉類、外食費也漲 4.80%、3.50%，惟蛋類下跌 13.37%，蔬菜價格跌 10.92%，抵銷部分漲幅。

雜項類漲 2.44%，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 6.52%，部分個人照顧服務因饋贈端午禮金，加上香菸及檳榔等價格上漲。

醫藥保健類漲 2.18%，反映部分醫療院所調升掛號費、病房自付費，與假牙及矯正費等費用，醫療費用上漲 2.58%。

而居住類漲 1.80%，則因房租上漲 2.28%、家庭管理費用上漲 3.85%。

交通及通訊類跌 1.56%，主因油料費及通訊費分別下跌 8.15%、2.32%，惟交通工具零件及維修費上漲 2.03%，抵銷部分跌幅。