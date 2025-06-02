馬克庫班：通膨未如預期飆升 川普關稅不確定性是關鍵

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-02 20:51

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根據《商業內幕》周一 (2 日) 報導，億萬富翁、NBA 球隊達拉斯獨行俠老闆馬克 · 庫班 (Mark Cuban) 表示，通膨率近月來未如經濟學家預期般大幅上升，主因是美國總統川普的關稅政策和貿易不確定性，讓企業陷入一場高風險的猜測遊戲，進而抑制了漲價行為。

川普關稅政策的不確定性，讓企業即使囤貨了也不敢輕易漲價。(圖:Reuters/TPG)

庫班周日在 X 平台貼文寫道，「企業會借錢或動用手頭上的資金，搶在關稅上調前大量進貨，囤積 3 個月、6 個月甚至更長時間的庫存，」。

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這種搶貨策略是為了在預期關稅調升前鎖定更好的價格，但代價不菲，因為企業必須動用原本可以用來賺取利息，或背負利率高達 10% 到 20% 的貸款。

庫班表示，這種預先採購並非為了擴張業務，而是風險控管。企業寧可犧牲資金運用的靈活度，也要在變化莫測的貿易政策中搶得先機。由於企業摸不清關稅政策會調升、維持現況還是調降，因此不願將成本轉嫁給消費者。

「實際上，企業甚至可能降價出清庫存，好回收現金或償還高利貸款，」庫班表示，這種策略不只發生在新創或中小企業身上，而是所有公司都面臨的問題，因為目前就連許多大型企業都在觀望。因此，儘管其他成本持續攀升，商品價格卻維持相對穩定。

聯準會 (Fed) 最重視的通膨指標「個人消費支出價格指數」4 月降溫，僅上漲 0.2%，遠低於 3 月的 0.7%。這使 4 月年通膨率降至 2.1%，創 2021 年 3 月以來新低，也低於市場預估的 2.2%。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周日接受 CBS《面對國家》節目專訪時，部分認同庫班的分析，但更為樂觀。

「到目前為止，物價並未上漲，」貝森特說，「外界的擔憂都是過度反應。通膨數據其實正在下降。」

然而，庫班對這種穩定性仍持保留態度。「關稅變化太大，企業根本無法掌握成本管理的方向，」他寫道。