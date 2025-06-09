特斯拉遭降評！分析師憂基本面與政治不確定性

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-09 23:10

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特斯拉遭兩券商降評，分析師擔憂馬斯克與川普決裂、Robotaxi前景及電動車需求放緩。(圖:Shutterstock)

周一，Baird Equity Research 分析師 Ben Kallo 和 Davis Sunderland 將這家電動車製造商的評等從「優於大盤」下調至「中性」。Argus Research 分析師 Bill Selesky 也將評等從「買進」下調至「持有」。

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根據 FactSet 調查的 55 位追蹤特斯拉的華爾街分析師，目前有 27 位看多、17 位中性、11 位看空。

Baird 分析師給予特斯拉 320 美元目標價，該股今年已下跌 26%，上周五收在 295 美元。截稿前，特斯拉周一股價下跌 0.26%，暫報 294.38 美元。

Baird 分析師指出，特斯拉股價自 4 月 8 日觸及 2025 年低點以來已上漲 33%，此前該公司第一季表現不佳。然而，他們認為漲幅主要來自市場對更便宜電動車的期待，以及對將於 6 月 12 日在德州奧斯汀推出的 robotaxi 服務的興奮情緒。

儘管特斯拉執行長馬斯克承諾明年下半年將有數十萬輛 robotaxi 上路，但 Baird 分析師預期僅有 6,000 輛。他們承認，在這個市場建立存在感可能比實際投入多少輛 robotaxi 更重要，但認為特斯拉這項業務將比投資人預期的更加困難，獲利也可能較低。

這次降評發生在投資人目睹馬斯克與美國總統川普公開激烈決裂的一周後，Baird 也注意到這點。他們表示，馬斯克與美國領導人的關係「增添了相當大的不確定性」。

「與川普的關係原本是（特斯拉的）正面因素，但現在增加了不確定性，並引發品牌受損的疑慮，」分析師表示，這種情況將持續到投資人看到「銷量成長的持續證據」。

Argus 的 Selesky 擔心美國電動車需求成長低於預期，而福特汽車（F-US）和通用汽車（GM-US）等競爭對手在電動車製造方面越來越進步。但他降評的主要原因是該股現在似乎基於「非基本面事件」進行交易。「我們擔憂川普與馬斯克的口水戰，加上電動車稅收抵免到期，可能進一步削弱新特斯拉的需求，」Selesky 在給客戶的報告中寫道。

這家電動車製造商 2025 年表現不佳，歐洲銷量疲軟，許多買家因馬斯克的政治立場而避開特斯拉，在其第二大市場中國也面臨激烈競爭。

Baird 分析師也對即將推出的低價車款保持謹慎，並調降 2026 年交付預估，反映電動車稅收抵免取消的影響，這在川普的稅收和支出法案通過後可能成真。馬斯克一直對取消電動車 / 太陽能稅收抵免感到不滿，認為法案中有太多政策買票性質的項目，這也是他與川普緊張關係的導火線之一。