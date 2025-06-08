特斯拉RoboTaxi 6月12登場能否重燃AI信仰？巴克萊：投資人保持謹慎

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 19:00

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巴克萊銀行最新報告指出，儘管特斯拉 (TSLA-US) 6 月 12 日的 RoboTaxi 機器人計程車活動話題性十足，但投資者仍普遍持審慎態度，特斯拉股價正面臨重大轉折點。市場高度正特斯拉的 RoboTaxi 發表會是否能挽救投資人信心。

特斯拉RoboTaxi 6月12登場。(圖：Shutterstock)

根據巴克萊分析，特斯拉預計展示的 RoboTaxi 機器人計程車將在地理圍欄內運行，初期規模僅約 10 輛，並需透過遠端操作避開高風險路段。

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雖然此類活動常被視為「利多」，但此次發表會的真正意義在於加強特斯拉自動駕駛（Autonomous Driving）與人工智慧（AI）戰略的市場敘事。

巴克萊指出，特斯拉要實現 RoboTaxi 大規模部署，仍面臨三大挑戰：極端情境處理、本地化城市參數調整以及基礎建設與政府審批障礙。這些因素可能拖慢其自動駕駛商業化進程。

支持特斯拉的多頭陣營強調，其擁有 500 萬輛具備 FSD 硬體的車隊與超過 10 萬顆 GPU 組成的 AI 算力網路，資料規模難以被其他競爭對手複製。此外，美國每年總行駛里程達 3 兆英里，即便只佔一小部分，RoboTaxi 潛在收入依然可觀。

同時，他們也指出，特斯拉的低成本方法是關鍵優勢。馬斯克認為，特斯拉車輛成本將僅為 Waymo 的 20% 到 25%

看空方則指出，儘管特斯拉自家車隊規模龐大，但其資料收集受限、感測器位置與防護機制存在不足，與競爭者如 Waymo 相比可能難以精準處理天候或突發路況，此外，缺乏地方政府合作經驗也可能拖慢部署進度。

巴克萊報告也進一步指出，特斯拉基本面惡化趨勢明顯，2025 年銷售量預計將出現負成長，利潤率承壓，每股收益預期已從去年底的 3.20 美元下滑至目前的不到 2.00 美元

此外，特斯拉 2025 年全球銷量預期出現負成長，其中歐洲市場下滑 40%、中國市場跌約 7%；其自由現金流也從 2022 年的 76 億美元縮水至 2024 年的預估 36 億美元，未來或需透過增發股票以支持 AI 與自駕計畫。

儘管特斯拉在自動駕駛技術發展上表現出色，但與目前領先市場的 Google(GOOGL-US) 旗下 Waymo 相比，仍有明顯差距。

與此同時，Waymo 則領先，並已在舊金山、洛杉磯、奧斯汀等城市運營，每週提供 25 萬次無人駕駛付費服務，累積行駛超過 5,000 萬英里，顯示其商業化成熟度遠超特斯拉。

除了 Waymo，市場上還有 Rivian (RIVN-US) 、Mobileye (MBLY-US) 、Wayve 等新興科技公司投入自動駕駛技術開發，各自採用不同的 AI 模型與端到端解決方案，美國自駕市場競爭態勢日趨激烈，特斯拉面臨前所未有的壓力與挑戰。