黃仁勳：英國AI人才一流但基礎設施嚴重不足
鉅亨網編譯王貞懿
據《金融時報》周一 (9 日) 報導，NVIDIA(NVDA-US) 執行長黃仁勳警告英國缺乏發展 AI 所需的數位基礎設施，而英國首相史塔默 (Keir Starmer) 已承諾再投入 10 億英鎊擴大英國 AI 運算能力。
黃仁勳在倫敦科技周開幕式上，讚揚英國處於他所謂的「金髮女孩」完美位置，既擁有「令人難以置信」的 AI 研究人才，也是美、中之外最大的 AI 私人投資地區。他指出，英國 AI 生態系統真的非常適合起飛，只是缺少一樣東西，「令人驚訝的是：這是全球最大的 AI 生態系統，卻沒有自己的基礎設施。」
史塔默稍早宣布一項他稱為「大幅提升英國 AI 引擎規模與實力」的計畫，將投入額外 10 億英鎊資金，「讓英國運算能力增加 20 倍」。他表示，英國可以成為 AI 製造者，而非 AI 使用者，並補充這項數位基礎設施將幫助英國運用 AI 改善公共服務。
這項宣布恰逢 AI 雲端服務商 Nscale 和 Nebius 啟動在英國興建新設施的計畫，新設施將安裝數千顆 NVIDIA 最新晶片，預計今年稍後開始運作。
而 NVIDIA 正積極尋求這類「主權 AI」合作案，像是上月與沙烏地阿拉伯和阿聯政府宣布的更大規模合約。與各國政府簽署大型合約，將有助於這家半導體巨擘分散業務風險，減少對微軟、亞馬遜和 Meta 等少數科技大廠的依賴，這些公司目前占 NVIDIA 資料中心營收的一半以上。
周一，NVIDIA 也宣布將在英國布里斯托市啟動新的 AI 技術中心，訓練開發人員建構 AI 模型、機器人技術和其他技能。
英國不僅擁有 Synthesia、Wayve 和 Quantexa 等知名 AI 新創公司，十多年前在倫敦成立的 Google DeepMind 也有許多研究人員在此工作。
然而，英國與美、中之間的資金差距仍然很大。根據美國史丹佛大學 2025 年 AI 指數報告數據，去年英國私人 AI 投資僅 45 億美元，遠低於美國的 1,091 億美元和中國的 93 億美元。
今年，英國公布由創投家 Matt Clifford 撰寫的「AI 機會行動計畫」，呼籲到 2030 年將政府擁有的運算能力提升至相當於 10 萬個現今 NVIDIA GPU 的水準。
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