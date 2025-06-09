黃仁勳：英國AI人才一流但基礎設施嚴重不足

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-09 20:52

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據《金融時報》周一 (9 日) 報導，NVIDIA(NVDA-US) 執行長黃仁勳警告英國缺乏發展 AI 所需的數位基礎設施，而英國首相史塔默 (Keir Starmer) 已承諾再投入 10 億英鎊擴大英國 AI 運算能力。

黃仁勳讚揚英國AI研發人才「令人難以置信」，但指出缺乏數位基礎設施是發展瓶頸。(圖:Reuters/TPG)

黃仁勳在倫敦科技周開幕式上，讚揚英國處於他所謂的「金髮女孩」完美位置，既擁有「令人難以置信」的 AI 研究人才，也是美、中之外最大的 AI 私人投資地區。他指出，英國 AI 生態系統真的非常適合起飛，只是缺少一樣東西，「令人驚訝的是：這是全球最大的 AI 生態系統，卻沒有自己的基礎設施。」

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史塔默稍早宣布一項他稱為「大幅提升英國 AI 引擎規模與實力」的計畫，將投入額外 10 億英鎊資金，「讓英國運算能力增加 20 倍」。他表示，英國可以成為 AI 製造者，而非 AI 使用者，並補充這項數位基礎設施將幫助英國運用 AI 改善公共服務。

這項宣布恰逢 AI 雲端服務商 Nscale 和 Nebius 啟動在英國興建新設施的計畫，新設施將安裝數千顆 NVIDIA 最新晶片，預計今年稍後開始運作。

而 NVIDIA 正積極尋求這類「主權 AI」合作案，像是上月與沙烏地阿拉伯和阿聯政府宣布的更大規模合約。與各國政府簽署大型合約，將有助於這家半導體巨擘分散業務風險，減少對微軟、亞馬遜和 Meta 等少數科技大廠的依賴，這些公司目前占 NVIDIA 資料中心營收的一半以上。

周一，NVIDIA 也宣布將在英國布里斯托市啟動新的 AI 技術中心，訓練開發人員建構 AI 模型、機器人技術和其他技能。

英國不僅擁有 Synthesia、Wayve 和 Quantexa 等知名 AI 新創公司，十多年前在倫敦成立的 Google DeepMind 也有許多研究人員在此工作。

然而，英國與美、中之間的資金差距仍然很大。根據美國史丹佛大學 2025 年 AI 指數報告數據，去年英國私人 AI 投資僅 45 億美元，遠低於美國的 1,091 億美元和中國的 93 億美元。