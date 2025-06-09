鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-09 15:42

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據日本《共同社》報導，日本首席關稅談判代表正安排本周稍晚訪問美國，展開第六輪部長級會談，旨在尋求美國總統川普政府就一系列已加徵關稅做出讓步。這將是經濟財政政策擔當大臣赤澤亮正在短短數周內的第四次美國行，而此前他剛於上周在華盛頓結束了第五輪日美關稅談判。

日本首席談判代表本周再訪美國 聚焦第六輪關稅會談(圖:shutterstock)

赤澤預計將再次會見美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 和商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick)。此行預計將在日本和美國領導人於 6 月 15 日起舉行的 G7 峰會期間可能進行會晤之前進行。

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日本首相石破茂政府正敦促川普政府取消額外關稅，稱這些關稅正對日本這個出口導向型經濟造成嚴重衝擊。在日本今夏面臨重要全國大選前，日本經濟正陷入低迷。

根據川普於 4 月 2 日宣布的所謂「對等關稅」，幾乎全球每個國家都被課徵 10% 的基本關稅。日本除了這項關稅外，還面臨額外 14% 的國別關稅，總稅率高達 24%。此外，日本汽車也像其他產業一樣，受到川普以國家安全為由額外加徵的 25% 關稅影響。

儘管會談正在推進，但在第五輪與美方官員會談後，赤澤向記者表示，日美在關稅議題上「尚未找到共同點」。他於周日返回東京後，向首相石破茂匯報了訪問成果，並誓言將繼續就貿易擴展、非關稅壁壘以及經濟安全領域的雙邊合作進行「密集」磋商。

消息人士透露，日本自 4 月中旬第一次部長級會議以來，已向華盛頓提出了一攬子方案，其中包括在半導體和關鍵礦物領域的供應鏈合作、造船業合作、增加美國農產品進口 以及簡化外國製造汽車的安全規定。

另有媒體報導，日本方面認為，美國主談代表意見不一，為搶功在日本代表團面前內訌。日本經濟部門官員還透露，美國的工作層面代表、內閣官員和總統之間的資訊交流不暢，日本代表團在談判中被迫不斷重複此前已經討論過的問題。

由於美國官員的內訌、內部協調不足，日本官員無法判斷川普政府的確切目標，也無法判斷日本為達成協議必須做出哪些讓步。