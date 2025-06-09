鉅亨網編譯段智恆 2025-06-09 20:30

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根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (9 日) 報導，美國社會安全局 (SSA) 新局長比西尼亞諾 (Frank Bisignano) 近日受訪表示，計劃利用「政府效率部」(Department of Government Efficiency, DOGE)成員，推動社安局全面數位化轉型，並加快人工智慧 (AI) 導入，儘管 DOGE 團隊與白宮現已脫鉤，但仍是改革的關鍵力量。

最高法院放行DOGE 美國社安局AI轉型啟動(圖：REUTERS/TPG)

比西尼亞諾強調，DOGE 的專才與技術支援有助於改革客服流程，降低平均通話等待時間，並加速辦理退休、傷殘及醫療保險等申請。他表示：「我把他們當作是協助我的資源。」

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比西尼亞諾於今年 5 月 7 日宣誓就任，他形容自己是「DOGE 派」，並希望把社安署打造成「數位優先」的機構。此舉可讓民眾更容易透過線上或電話辦理社安卡補發等業務，同時保留現場人工服務，釋放人力資源。

DOGE 重返舞台 最高法院解除禁令

DOGE 團隊曾因涉嫌繞過內部流程接觸敏感資料，引發社安署內部動盪，並被下級法院勒令刪除所取得的個資。上周五，美國最高法院解除禁令，允許 DOGE 重新取得存取權限。

白宮發言人休斯頓 (Liz Huston) 表示：「在總統川普的領導下，社安局正走向一條新的改革之路，優先強化客戶服務、減少浪費及詐欺，同時讓人力更聚焦於直接為民眾服務。」

然而，部分社安局員工對 DOGE 抱持保留態度，擔憂該團隊對內部程序的干預恐危及資安。比西尼亞諾則強調，DOGE 僅專注於科技協助，美國民眾的個資依然安全。

目標：減少等候時間與錯誤給付

比西尼亞諾坦言，社安局當前的電話客服狀況不盡理想，今年平均等候時間高達 19.2 分鐘，甚至有用戶等候超過 2 小時。他設定的目標是到 2026 年 9 月底前，將平均等候時間降至 12 分鐘；同時，希望退休及醫療保險申請的準時完成率由目前的 83% 提高至 100%，並將初次傷殘申請的審核天數從 231 天下修至 190 天。

比西尼亞諾也矢言改善錯誤給付問題。根據社安局督察長 2 月報告，2023 年度錯誤給付總額高達 89 億美元，其中退休金項目占 9700 萬美元的詐欺金額。他表示，AI 導入將有助於加速申請處理與減少錯誤，但承認「AI 整合是一場漫長的旅程」。

目前社安局的 1-800 專線已有 AI 技術輔助，3 月時約 44% 的來電由機器人自助服務處理，遠高於去年 10 月的 17%。不過，也有民眾抱怨語音機器人系統讓他們陷入無限迴圈，影響效率。

不砍社安給付 強調效率改革

面對外界對於縮減社安給付的疑慮，比西尼亞諾澄清：「我不會削減社安金，那是國會的責任。我要做的就是把它鞏固起來。」他還笑稱，去年 12 月接獲川普邀請時，還特地上 Google 搜尋社安署長的職責內容。他曾任支付巨擘 Fiserv 執行長，也曾在摩根大通和 First Data Corp. 擔任高層職位，並承諾將憑藉私營企業經驗落實數位轉型，維持 148 億美元的年度預算。