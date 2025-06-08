關稅最新進展一覽：日韓歐盟G7高峰會前或與川普達成多項協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 15:00

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近期，日本、韓國與歐盟在對美關稅談判方面均傳出正面消息，顯示全球主要經濟體正積極推動與美國的貿易合作。

日韓歐盟G7高峰會前或與川普達成多項協議。(圖：Shutterstock)

日本首席貿易談判代表赤澤亮正於 6 月 7 日表示，日美關稅談判已有明顯推動，但尚未達成最終協議。

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同期，韓國總統李在明與美國總統川普通話約 20 分鐘，雙方承諾加速推動韓美關稅協議的達成。

歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）也透露，他在巴黎與美國貿易代表格里爾進行了富有成效的會談，顯示歐盟美國貿易談判正朝向積極方向發展。

日美關稅談判取得進展 力拚 G7 峰會前達共識

日本首席貿易談判代表赤澤亮正在 6 月 7 日指出，與美國的關稅協議已「顯著推動」，但仍未達成最終共識。

6 月 6 日，日美雙方在華盛頓舉行第五輪部長級會談。赤澤亮正會後表示，雙方在協議方面取得進展，但仍有分歧存在。他與美國財政部長班森特（Scott Bessent）談了約 45 分鐘，並與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行了 110 分鐘會談。

日方希望能在 6 月 15 日至 17 日舉行的 G7 高峰會期間完成協議，但目前尚未敲定接下來的談判日程。

值得注意的是，日本首相石破茂曾於 5 月 23 日與美國總統川普通話，雙方確認將在 G7 場邊進行面對面會談。石破重申，要求撤除所有附加關稅是日方的「堅定立場」。

但據消息人士透露，面對川普政府的強硬態度，日本可能考慮不再堅持全面取消關稅，改為尋求妥協方案，以盡早達成協議。

韓美首度領袖通話 聚焦關稅與同盟合作

6 月 6 日晚間，韓國總統李在明與川普通話約 20 分鐘，這是李在明就任以來首次與川普通話。

雙方重申韓美同盟的重要性，並承諾加快推動關稅協議的進展。川普也邀請李在明訪問美國，雙方期盼在多邊會議或互訪中進一步磋商同盟發展與經貿合作。

根據韓方消息，李在明也將出席 6 月中旬舉行的 G7 高峰會，藉此與美方進行更多互動。

值得注意的是，川普政府先前對韓國產品加徵 25% 關稅，導致雙邊談判一度停滯。如今隨著新政府上台，預計降低關稅將成為李在明的重要政策目標之一。

歐盟與美國貿易磋商正面 積極化解關稅爭議

歐盟貿易專員塞夫科維奇 6 月初在巴黎與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會談，並表示雙方溝通富有成效。他強調，歐盟與美國將深化戰略合作並定期檢討談判進展。

儘管美國日前宣布將對歐盟鋼鐵與鋁產品的關稅從 25% 提高至 50%，引發歐方不滿，但談判仍在進行中。雙方承諾將加快磋商進度，以期在 7 月 9 日關稅暫緩期結束前達成協議。

德國總理梅爾茨 6 月 5 日訪問白宮，與川普進行會晤。他表示雙方針對貿易及汽車製造議題進行了深入對話。梅爾茨強調，雖然歐盟制定貿易政策，但德國作為出口大國，在談判中將發揮更大作用。

德國央行近期指出，企業受到全球貿易不確定性的衝擊，預估 2025 年 GDP 將陷入零成長，低於去年預期的 0.2% 成長。