川普警告馬斯克：資助民主黨將「付出代價」！馬斯克疑刪貼文試圖降溫

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-08 12:00

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川普警告馬斯克：資助民主黨將付出代價。(圖：Shutterstock)

根據《NBC》的報導，川普說：「如果他這樣做，他將不得不付出非常嚴重的代價，」但他拒絕透露具體後果。

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此外，川普還認為，他和馬斯克的關係已經結束了。當被問及他是否認為自己與馬斯克的關係已經結束時，川普回答說：「我認為是的。」，且他「沒有」意願修補與馬斯克的關係。

川普表示，他近期沒有計劃與馬斯克對話，因為他「忙著做其他事情」，且「無意與他交談」。

川普也指控馬斯克在近期言行中「極度不尊重總統職位」，直言這種行為「非常糟糕」，不應該發生。馬斯克日前在 X 上發出多篇批評貼文，其中一則已刪除的內容甚至暗指川普與已故性罪犯艾普斯坦有關聯。

對於馬斯克提出的艾普斯坦相關指控，川普則回應：「這是舊聞了，早就談過很多年。連艾普斯坦的律師都說我和他毫無關係。」

然而，值得注意的是，川普表示，他從未考慮過終止美國政府與馬斯克的 StarLink 衛星網路或 SpaceX 火箭發射公司的合約。

此前，川普也曾表示對馬斯克的行為「非常失望」，強調自己曾大力協助馬斯克發展事業，卻換來背叛。他指出，馬斯克其實了解這份共和黨預算法案的內容，卻選擇公開反對。

面對馬斯克的公開批評，川普仍表示對預算法案在參議院通過「非常有信心」，他強調：「共和黨從未如此團結，甚至比三天前還更團結。」

儘管兩人決裂，川普表示爭議反而吸引更多人關注法案：「我認為馬斯克其實幫了大忙，讓大家看到這份法案的好處。雖然我覺得馬斯克很如此沮喪和心碎，真的很可惜。」

馬斯克刪除批評川普貼文，疑似試圖降溫爭端

於週六（7 日）馬斯克似乎刪除了多則批評川普的社群媒體貼文，其中包括一則暗示支持彈劾川普的發文。

外界認為，這可能是他試圖為雙方急遽升溫的衝突降溫。回顧川普首任總統任期內，民主黨掌控的眾議院曾兩度對他發起彈劾，但均遭參議院否決。