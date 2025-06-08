鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 13:00

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美國副總統范斯：馬斯克攻擊川普是「一個巨大的錯誤」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《衛報》報導，范斯在受訪時坦言，雖希望馬斯克最終能回歸共和黨陣營，但對方如今「已經太激進了」，可能難以回頭。他的言論發表之際，其他共和黨人也呼籲這兩位曾經的盟友重修舊好。

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范斯表示，馬斯克連日來在社交媒體上呼籲國會否決川普《大而美法案》，讓川普「有點沮喪，覺得有些批評不公平。」此外，范斯還說，他認為川普「一直非常克制，因為總統認為他沒必要與馬斯克結下血仇。」

對於馬斯克呼籲彈劾川普的言論，范斯則回應說：「這簡直瘋了，也完全無幫助。」他強調川普目前「做得很好」，並直接否認川普與艾普斯坦有不當往來，稱「川普在這件事上完全沒有做錯。」

儘管范斯不認同馬斯克的政治言論，仍稱對方是「令人敬佩的創業家」，讚揚其推動的「政府效率部」（DOGE）有不錯表現。

此外，范斯也堅定支持川普的《大而美法案》，主張該法案的主要目的在延續 2017 年川普任內的減稅措施，而非單純削減政府支出。

根據國會預算辦公室預估，這項法案將使約 1,090 萬人失去健康保險，並在十年間增加 2.4 兆美元國債。