亞馬遜執行長賈西：20多歲的人須避免「這錯誤」
鉅亨網編譯莊閔棻
亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西（Andy Jassy）近日分享職涯觀點，強調年輕人在剛踏入職場時，不需要立刻確定人生志向。他以自己 21 歲的兒子與 24 歲的女兒為例，指出現代年輕人普遍感受到職涯選擇的焦慮，但這樣的壓力並不必要。
根據《CNBC》報導，賈西指出，了解「自己不喜歡什麼」與知道「想做什麼」同樣重要。他認為，職涯初期多方嘗試能幫助個人更清楚自己的興趣與方向。
賈西表示：「我很幸運能嘗試許多工作，這讓我更能判斷什麼工作真正吸引我。」
賈西說，他的成功並非源於一開始就有清楚目標，而是持續探索自己擅長與熱愛的事。他強調：「我認為你的態度在很大程度上決定了你的成功或失敗。」
在談到職場表現時，賈西指出，誠實可靠、勤奮工作和持續學習，比單純追求多才多藝更有價值。「這些特質是你能控制的，但很多人卻沒有重視。」
與賈西看法一致的還有前 Google 高層 Maha Abouelenein，她曾對《CNBC》表示，建立可靠的職場聲譽與個人品牌，是成功的關鍵。「聲譽就像貨幣，是你真正擁有的資產。你必須好好經營，否則將一無所有。」
賈西於 1997 年、29 歲時加入亞馬遜，之前曾從事體育播報、節目製作、產品管理與創業，也曾在高爾夫零售店工作、擔任高中足球教練，甚至涉足投資銀行。他坦言，雖然並非每份工作都成功，但這些經驗幫助他摸索出適合自己的職涯路徑。
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