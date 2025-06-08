亞馬遜執行長賈西：20多歲的人須避免「這錯誤」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 17:00

‌



亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西（Andy Jassy）近日分享職涯觀點，強調年輕人在剛踏入職場時，不需要立刻確定人生志向。他以自己 21 歲的兒子與 24 歲的女兒為例，指出現代年輕人普遍感受到職涯選擇的焦慮，但這樣的壓力並不必要。

亞馬遜執行長賈西指出，年輕人不需要立刻確定人生志向。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，賈西指出，了解「自己不喜歡什麼」與知道「想做什麼」同樣重要。他認為，職涯初期多方嘗試能幫助個人更清楚自己的興趣與方向。

‌



賈西表示：「我很幸運能嘗試許多工作，這讓我更能判斷什麼工作真正吸引我。」

賈西說，他的成功並非源於一開始就有清楚目標，而是持續探索自己擅長與熱愛的事。他強調：「我認為你的態度在很大程度上決定了你的成功或失敗。」

在談到職場表現時，賈西指出，誠實可靠、勤奮工作和持續學習，比單純追求多才多藝更有價值。「這些特質是你能控制的，但很多人卻沒有重視。」

與賈西看法一致的還有前 Google 高層 Maha Abouelenein，她曾對《CNBC》表示，建立可靠的職場聲譽與個人品牌，是成功的關鍵。「聲譽就像貨幣，是你真正擁有的資產。你必須好好經營，否則將一無所有。」