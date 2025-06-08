川普與馬斯克決裂！誰是下一位川普親密盟友？
鉅亨網編譯莊閔棻
歷經近十個月、投入數億美元政治合作後，美國總統川普與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克正式決裂。這場矽谷與白宮之間的科技聯盟破裂，引爆全球關注，雙方更在社群平台上公開交火，場面宛如一場精心上演的政治大戲。
雖然輿論聚焦於兩人唇槍舌戰的交鋒，但外界也開始關注：誰將成為川普在科技界的下一位親密盟友？這不僅關乎人脈重整，也將牽動未來的美國產業與科技政策走向。
這場決裂，象徵矽谷與白宮互動的新局。隨著川普對 AI、數據安全及科技監管愈加強硬，未來誰能晉升為「第一科技盟友」，可能將決定整個產業的發展方向與資源流向。
OpenAI 執行長奧特曼：AI 新寵有望補位？
OpenAI 執行長山姆・奧特曼（Sam Altman）被視為馬斯克的潛在接班人。他領導的 OpenAI 正積極拓展生成式 AI 技術，與川普共同宣布「星門計畫（Stargate Project）」。據悉，這舉動激怒了馬斯克，成為雙方決裂導火線之一。
若奧特曼成功取得「川普 AI 盟友」地位，將有助他在未來 AI 監管政策上爭取更大影響力。OpenAI 的發展已觸及資料隱私、勞工權益與倫理問題，這些領域正是未來政策重點。
馬克・祖克柏：從封殺到靠攏 政治關係急轉彎
曾因國會山事件封鎖川普帳號的 Meta(META-US) 執行長馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg），如今積極與川普重建關係。
今年一月他向川普就職典禮捐贈百萬美元，並於會場坐上前排位置。祖克柏更在 Meta 財報會議上，公開讚揚川普政府對美國科技產業的推動。
目前 Meta 正面臨美國反壟斷訴訟與拆分風險，祖克柏與白宮的政治關係也成為業界熱議焦點。
傑夫・貝佐斯：從火箭送川普上太空到試圖重修舊好
亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos）曾因《華盛頓郵報》批評川普而與其交惡，還開玩笑要用火箭把川普送上太空。
然而，貝佐斯如今積極修補關係，不僅造訪川普在海湖莊園（Mar-a-Lago），也對其就職典禮進行政治捐款。
貝佐斯取代馬斯克的另一個潛在動機是太空競賽。貝佐斯的藍色起源（Blue Origin）與馬斯克的 SpaceX 直接競爭，而亞馬遜的「古柏」（Project Kuiper）網路衛星計畫也與馬斯克的「星鏈」（Starlink）計畫形成競爭。
蘋果執行長庫克：曾為「耳語者」 如今關稅壓力沉重
過去曾被稱為「川普耳語者」的蘋果 (AAPL-US) 執行長提姆・庫克（Tim Cook），如今風光不再。
川普近日直接點名蘋果，若不將 iPhone 產線從中國與印度遷回美國，就將對蘋果產品加徵 25% 關稅。
川普在 5 月公開表示：「我和庫克有點小摩擦。」此舉再次將蘋果與白宮的微妙關係推上台面。倘若庫克能重新成為川普的「經濟盟友」，將對蘋果未來全球佈局非常重要。
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