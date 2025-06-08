川普與馬斯克決裂！誰是下一位川普親密盟友？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 14:00

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川普與馬斯克決裂。(圖：Shutterstock)

雖然輿論聚焦於兩人唇槍舌戰的交鋒，但外界也開始關注：誰將成為川普在科技界的下一位親密盟友？這不僅關乎人脈重整，也將牽動未來的美國產業與科技政策走向。

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這場決裂，象徵矽谷與白宮互動的新局。隨著川普對 AI、數據安全及科技監管愈加強硬，未來誰能晉升為「第一科技盟友」，可能將決定整個產業的發展方向與資源流向。

OpenAI 執行長奧特曼：AI 新寵有望補位？

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OpenAI 執行長山姆・奧特曼（Sam Altman）被視為馬斯克的潛在接班人。他領導的 OpenAI 正積極拓展生成式 AI 技術，與川普共同宣布「星門計畫（Stargate Project）」。據悉，這舉動激怒了馬斯克，成為雙方決裂導火線之一。

若奧特曼成功取得「川普 AI 盟友」地位，將有助他在未來 AI 監管政策上爭取更大影響力。OpenAI 的發展已觸及資料隱私、勞工權益與倫理問題，這些領域正是未來政策重點。

馬克・祖克柏：從封殺到靠攏 政治關係急轉彎

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今年一月他向川普就職典禮捐贈百萬美元，並於會場坐上前排位置。祖克柏更在 Meta 財報會議上，公開讚揚川普政府對美國科技產業的推動。

目前 Meta 正面臨美國反壟斷訴訟與拆分風險，祖克柏與白宮的政治關係也成為業界熱議焦點。

傑夫・貝佐斯：從火箭送川普上太空到試圖重修舊好

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然而，貝佐斯如今積極修補關係，不僅造訪川普在海湖莊園（Mar-a-Lago），也對其就職典禮進行政治捐款。

貝佐斯取代馬斯克的另一個潛在動機是太空競賽。貝佐斯的藍色起源（Blue Origin）與馬斯克的 SpaceX 直接競爭，而亞馬遜的「古柏」（Project Kuiper）網路衛星計畫也與馬斯克的「星鏈」（Starlink）計畫形成競爭。

蘋果執行長庫克：曾為「耳語者」 如今關稅壓力沉重

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川普近日直接點名蘋果，若不將 iPhone 產線從中國與印度遷回美國，就將對蘋果產品加徵 25% 關稅。