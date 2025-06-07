川普《大而美法案》詳解：對馬斯克的影響、899條款為何讓投資人憂心忡忡

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 16:50

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近日，美國總統川普與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在社群媒體上爆發激烈交鋒，而導火線正是川普力推的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）。

《大而美法案》將對馬斯克的電動車產業造成重大衝擊。(圖：Shutterstock)

該法案將對馬斯克的電動車產業造成重大衝擊，以及讓其在政府效率部（DOGE）的努力付諸流水，引發馬斯克強烈不滿。

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《大而美法案》將對特斯拉業務造成傷害。該法案計劃取消美國《2022 年降低通膨法》中，每輛電動車最高 7,500 美元的聯邦稅收抵免。摩根大通估算，該抵免方案去年為特斯拉貢獻約 19% 息稅前利潤。

此外，終止加州零排放車輛積分銷售計劃也將讓特斯拉將面臨多達 20 億美元的損失，等同於 2025 年超過一半的潛在利潤。

同時，《大而美法案》還帶來更多的政府支出，惡化美國政府債務，使馬斯克在政府效率部幾個月的努力付諸東流，導致了馬斯克強烈不滿。

（圖：截自馬斯克 X）

政府支出激增，馬斯克狠批讓美國破產

儘管這份法案涉及對小費稅、加班費等多種惠及一般選民的政策，但根據美國智庫稅收政策中心的研究，《大而美法案》的減稅政策會更偏向於高收入群體，低收入群體的受益程度則會小得多。

根據美國賓州大學華頓商學院的計算，《大而美法案》將在未來 10 年減免約 4.6 兆美元稅。如果再加上新增加的邊境和國防開支，美國財政赤字將在未來 10 年增加 3.2 兆美元，使赤字規模再度擴大 15%。

在削減支出方面，《大而美法案》提出了 1.6 兆美元的支出削減方案，其中主要是醫療補助的削減，但這將損害「窮人的利益」。

馬斯克與川普因《大而美法案》互罵

馬斯克公開反對法案，6 月 4 日他在 X 貼出《殺死比爾》電影海報，暗示要「殺死」該法案，以及該法案將讓美國「破產」。

（圖：截自馬斯克 X）

川普則火速反擊，表示對馬斯克非常失望，稱「馬斯克已開始失去耐心」、「我取消了電動車強制令，他就瘋了」，並還不忘威脅要中止美國政府和馬斯克旗下企業簽署的價值數十億美元的政府合約。

（圖：截自川普 Truth Social）

馬斯克則不甘示弱，宣布旗下公司 SpaceX 將立刻開始退役「飛龍號太空船」（SpaceX Dragon），這是美國目前高度依賴的載人太空船，如果沒了這種飛船，美國太空站的太空人可就回不來地球，直接戳中了美國 NASA 的軟肋。

這場科技與政治大戰迅速反映在股市。6 月 5 日，特斯拉股價重挫 14.26%，市值瞬間蒸發 1,500 億美元，馬斯克個人財富一夕間損失 195 億美元。

899 條款曝光：川普啟動「金融戰」引爆市場恐慌

值得注意的是，被視為真正的市場震撼彈的則是《大而美法案》中一項對不公平外國稅收的執行措施的「899 條款」。

該條款授權美國政府對存在「歧視性稅收」的國家加徵新稅，打擊對象涵蓋數位服務稅、轉移利潤稅、OECD 全球最低稅率。

因為許多歐盟成員國、包括印度、巴西和澳洲都對美國企業或多或少對美國企業徵收了相關稅收，所以美國提出這三大稅收，針對的其實是歐盟各國。

但條款也提到，美國財政部長可以將任何其他稅收視為「不公平稅收」，相當於讓美國政府擁有「無限開火權」。

換言之，川普未來只需在白宮打一通電話，就能鎖定任一國家的企業與資本開徵懲罰性稅收。

美股、美債、美元齊受威脅 華爾街示警全球資產恐被重稅

這令投資人憂心忡忡。全球投資者持有高達 31 兆美元的美國資產，一旦法案通過，各國為避免被懲罰性課稅，可能大量拋售美國資產，造成美股下跌、美債殖利率暴漲與美元走貶。

在華爾街看來，899 條款的實施代表川普將徵稅對象從進口商品擴大到了外國資本，使如今的「貿易戰」可能很快就會升級為「金融戰」。

國外投資人共持有約 31 兆美元的美國公債、股票等金融資產。一旦法案通過，擔憂利益受損的各國投資者將賣出美國資產，流入其他國家。

這將使華爾街面臨國外投資人拋售壓力，使美國股市出現下跌，美國公債殖利率將顯著上升，美元將遭到打擊，美國金融權威出現裂痕。

安聯投資指出，若 899 條款全面上路，可能導致：

美股暴跌 10%

美元貶值 5%

美國 10 年期公債殖利率上升 50 個基點

川普法案對中國是一把「雙刃劍」

在中國看來，《大而美法案》和 899 條款則是一把「雙刃劍」。

其中的風險在於，由於中美摩擦的加劇，不排除川普會對中國使用 899 條款，使在美國經營的企業和持有美元債券的中國將承擔較大的稅務成本，兩國之間或許會繼續上演新一輪的製裁和反制裁。

但其中也有機會，川普首先打擊的目標或許不是中國，而是那些已經對美國科技巨頭加徵關稅的盟友，歐盟日本等美國盟友或許才是美國首要「敵人」。