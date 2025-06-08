Meta技術長預言：2025成AR、VR關鍵年 智慧眼鏡銷量破200萬引爆元宇宙競賽
鉅亨網編譯莊閔棻
Meta (META-US) 技術長安德魯 · 博斯沃斯（Andrew Bosworth）預測，2025 年將是 Meta 旗下專注於擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）業務的部門「現實實驗室」（Reality Labs）邁向關鍵成功的一年。
他形容，這一年可能成為公司「非凡的一年」或是「傳奇的災難」。
在接受《彭博科技》專訪時，博斯沃斯指出：「我們會在 2030 進行總結，但今年確實感覺是關鍵之年。」如今，博斯沃斯似乎更看好元宇宙的偉大潛力。但最終的決定因素仍是市場。
他特別提到，Meta 與雷朋（Ray-Ban）合作推出的 AI 智慧眼鏡掀起市場熱潮，自 2023 年 10 月上市以來，銷量已突破 200 萬副。
令人驚訝的是，即便在 AI 功能尚未推出之前，該款眼鏡的銷量已超越傳統款雷朋眼鏡，顯示出強烈的市場潛力。
與此同時，市場競爭也在加劇。Google (GOOGL-US) 上月宣布與 Gentle Monster 和 Warby Parker 合作，計畫開發搭載 Android XR 系統的智慧眼鏡。
而根據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 也計劃在 2026 年推出自家蘋果 AR 眼鏡。博斯沃斯表示：「Meta 從默默耕耘一躍成為市場焦點，現在競爭的鐘聲已經敲響。」
然而，博斯沃斯也強調，即便競爭者接連入場，Meta 真正的挑戰仍是內部執行力與是否在按照自己的標準執行，並引用 Meta 前營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）的話：「企業通常不是被競爭者打敗，而是敗在自己未能有效執行既定計畫。」
博斯沃斯指出，Meta 目前有一套「雄心勃勃」的年度發展計畫，團隊正朝著既定目標穩步前進。
博斯沃斯最後也表示：「我們會在年底知道是否完成了我們的計畫，五年後則能知道這是否足夠。」
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