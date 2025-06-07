川普美國製造可行！「這款手機」不靠中國照樣賺錢、比iPhone更安全

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 17:50

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隨著川普力推「美國製造」，市場普遍認為純正的美國製造手機難以盈利，但加州公司 Purism 用事實證明，美國手機製造商依然有成功可能。

美國Purism旗下的Liberty Phone。（圖：截自Purism官網）

目前，美國 Purism 旗下的 Liberty Phone 已經成為全球唯一擁有純正「美國血統」的智慧型手機，創辦人 Todd Weaver 透露，這款手機已連續兩年實現盈利，顛覆「美國造手機必賠本」的產業迷思。

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長期以來，專家都認為蘋果 (AAPL-US) 若在美國生產 iPhone，因物流與人工成本高昂，將難以實現利潤。但 Weaver 表示，如果給企業幾年時間來應對不可避免的複雜情況，它們確實可以成功做到，而且成本與蘋果相近。

Purism 在聖地牙哥郊區工廠生產 Liberty Phone，每台成本約 650 美元，與其於中國製造的同款手機 Librem 5 成本只差 50 美元，溢價僅約 8.3%，遠低於外界預估的 300%。

Liberty Phone 主打硬體安全手機市場，配備三個物理硬體開關，可手動切斷蜂窩網路、WiFi 藍牙、攝影鏡頭與麥克風的電路，實現硬體層面的「物理隔離」。

按下這些開關後，它們會切斷控制功能的電路，使駭客無法使用手機的這些功能，比蘋果手機更安全。

Weaver 表示，用戶在主流手機上經常會切換到飛航模式，但安全性較低，因為這只是純軟體功能，不會切斷設備為這些功能晶片的供電。

另外，特別注重安全的客戶還可以向 Purism 公司支付額外費用，讓公司在客戶的手機包裝上貼上「防篡改膠帶」，以避免運輸過程中的任何違規行為。

Purism 公司的這些手機運行基於 Linux 的開源作業系統 PureOS。與 iPhone iOS 作業系統更封閉的情況不同，任何有技術知識、擔心安全性的人都可以查看 Liberty Phone 的相關程式碼。

Purism 以 1999 美元售價定位 Liberty Phone，價格反映其獨特的安全溢價。Purism 最大的客戶是政府機構以及個人消費者。Weaver 表示，該公司的客戶包括聯邦調查局 (FBI) 和眾議院情報特別委員會。

然而，Weaver 也指出，美國製造手機面臨嚴重的人才荒與供應鏈問題。Weaver 表示，扭轉技術工人短缺局面並為企業將生產轉移回國內奠定基礎的唯一方法，是鼓勵更多人學習在製造過程中有用的技能。

為了支持業務擴張，Weaver 多年來已獲得 1,600 萬美元融資，目前正試圖籌集更多資金，部分資金將用於修正手機的不足。

由於 Purism 的手機不使用蘋果的 iOS 或 Google(GOOGL-US) 的安卓作業系統，因此與許多熱門行動應用程式不相容。為了讓這些應用程式在 Purism 手機上運行，Purism 必須針對每個裝置進行技術調整。

Weaver 不願透露 Purism 的具體財務狀況，只表示該公司年收入達數百萬美元，並於 2023 年獲利。 Liberty Phone 是其最暢銷的產品。