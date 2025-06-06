鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-06 17:00

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美國史丹佛大學以人為本 AI 研究院今年 4 月發布第 8 份年度《AI 指數報告》，這份 456 頁的權威報告全面追蹤 2024 年全球 AI 發展脈絡，涵蓋技術研發、經濟影響、政策治理、公眾認知等八大方面，揭示 AI 正以「超預期速度」滲透人類社會。從科學突破到產業應用，從成本激變到治理挑戰，AI 已站在「能力躍升」與「風險平衡」的關鍵節點。

史丹佛《2025年AI指數報告》：AI正以前所未有速度重塑世界 陸AI專利數占全球七成 (圖:Shutterstock)

報告顯示，AI 在多項核心基準測試中表現「斷崖式提升」。針對先進系統極限的新基準 (如 MMMU、GPQA、SWE-bench) 推出僅一年，AI 在編程問題解決測試 SWE-bench 中的得分從 2023 年的 4.4% 飆升至 2024 年的 71.7%，遠超人類專家水準。

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值得關注的是，開源模型正快速追趕閉源模型。去年年初，閉源模型在 Chatbot Arena 排行榜上領先開源模型 8.0%，到了今年 2 月，這一差距已縮小至 1.7%。中美模型性能差距也大減，2023 年底美國模型在主要基準測試中顯著領先中國，但 2024 年底雙方已接近持平。

隨著科技普惠性同步提升，78% 的組織報告在去年已使用 AI，較 2023 年成長 23 個百分點，逾半企業已在至少一個業務職能中應用生成式 AI。

AI 研發的「產業主導」特徵進一步強化。去年近 90% 的知名 AI 模型由企業開發 (2023 年為 60%)，而學術界仍是高援引研究 (前 100 名)0 的主要來源。

從地域分佈來看，中國在 AI 專利領域持續領先。2023 年全球 AI 專利授權量中，中國佔比 69.7%(約 12 萬 2511 件)，遠超美國的 14.2% 和歐洲的 2.8%。

論文產出方面，中國 2023 年佔全球 AI 研究總量的 23.2%，居全球之冠，歐洲跟印度則以 15.2% 和 9.2% 緊追在後。

但專利與論文的「區域分化」反映出不同創新邏輯，即中國透過政策誘因推動專利規模成長，美國依托開源生態如 PyTorch、TensorFlow 加速技術擴散，歐洲則因缺乏統一策略，資源分散導致競爭力受限。

在成本與效率上，隨著推理成本驟降，訓練能耗激增，AI Agent 也初露鋒芒。

報告指出，達到 GPT-3.5 表現的 AI 模型的推理成本從 2022 年 11 月的每百萬 tokens 20 美元，降至 2024 年 10 月的 0.07 美元，降幅超 280 倍，但訓練成本仍居高不下。前沿模型訓練計算量每五個月增加一倍，資料集規模每八個月增倍，電力消耗每年亦增倍，直接推高碳排放。

雖然去年推出的 RE-Bench 基準測試顯示，頂級 AI 系統在兩小時預算內完成複雜任務的表現是人類的 4 倍，但在 32 小時預算下，人類得分反超 AI（2:1）。儘管如此，AI Agent 已在快速迭代、複雜操作等場景中展現應用潛力，被視為「從理論到實踐」的關鍵突破。

此外，AI 發展伴隨的風險引發全球關注。去年與 AI 相關的風險事件報告達 233 起，較前幾年顯著增加，但企業對風險的「實際緩解措施」落後，各國政府行動則更果斷。全球立法程序中提及 AI 的次數自 2016 年以來增長 9 倍，去年年增率 21.3%，美國聯邦機構推出 AI 法規數量翻倍，加拿大、中國、法國等國宣布數十億至千億美元級國家 AI 基礎設施投資計畫。

2024 年全球私人 AI 投資達 2523 億美元 (年增 26%)，生成式 AI 領域吸金 339 億美元 (年增 18.7%)。

勞動市場方面，AI 正重塑崗位需求，美國最熱門 AI 相關技能為「AI」、「機器學習」及「自然語言處理」。研究證實，AI 可提升生產力並縮小技能差距，但逾 6 成受訪者預期 AI 未來五年將改變工作方式，僅 36% 擔憂被完全取代。

AI 在科學領域的貢獻獲得諾貝爾獎認可，圖靈測試更被先進系統超越。醫學領域，AI 診斷複雜病例、癌症檢測能力已超越醫生，但「人機協作」被證明效果最佳。美國食藥數 (FDA) 批准的 AI 醫療設備從 2015 年的 6 個增至 2023 年的 223 個，合成數據在隱私保護、藥物發現中潛力巨大。

教育領域，全球三分之二國家已開設或計畫開設 K-12 電腦科學教育 (2019 年僅三分之一)，非洲、拉美進展最快，但挑戰依舊存在，非洲因缺電導致學生接觸電腦科學教育機會最少，美國 81% 電腦科學教師認同 AI 應納入基礎課程，卻僅不到半數自感能力勝任教學，全球 AI 碩士畢業生數量激增，本科、博士增長較慢。

全球對 AI 的樂觀情緒持續升溫，在 26 個受調查國家中，18 國「認為 AI 利大於弊」的比例上升，全球整體從 2022 年的 52% 增至 2024 年的 55%。

與此同時，世代差異也很明顯，Z 世代和千禧世代更認同「AI 將改變工作方式」(去年 Z 世代 67% vs 嬰兒潮世代 49%)，年輕族群也更樂觀於「AI 改善就業市場」，中國 44% 受訪者認為 AI 將改善就業市場，62% 相信提升個人工作質量，遠超過波蘭 17%、21% 等對於 AI 感到擔憂的國家。