鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 20:30

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日產汽車 (Nissan) 執行長艾斯皮諾薩 (Ivan Espinosa) 周三 (4 日) 表示，公司目前的短期重點是修復這家陷入困境的汽車製造商，並強調大規模的重整計畫將有助於重新站穩腳步。

全球關稅壓力大！日產汽車執行長推重整計畫 盼扭轉頹勢(圖：REUTERS/TPG)

艾斯皮諾薩在接受《CNBC》節目《Squawk Box Europe》專訪時指出：「我認為短期內，我們的重點是先解決自身問題。我們相信這個計畫是足夠且具韌性的。」

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艾斯皮諾薩於今年 4 月才接任日產執行長，他面臨的挑戰是扭轉公司連年下滑的頹勢。日產近年持續面對銷售低迷、電動車轉型，以及來自中國競爭對手的激烈挑戰，令市場壓力倍增。

全球關稅與轉型衝擊

除了產業結構性的挑戰外，美國總統川普近期宣布對全球鋼鋁徵收 50% 的高額關稅，以及其他「對等關稅」政策，進一步衝擊了日產的營運環境。此項關稅措施的暫緩期將於 7 月到期，屆時各國可能再度面臨重稅壓力。

面對嚴峻的營運環境，艾斯皮諾薩上月揭露，公司計畫裁撤約 1.1 萬名員工，並關閉七座工廠，以因應本會計年度預估銷售量將下滑 3% 的挑戰。他坦言，這是一項艱鉅的任務，「我們在 2024 年的起步並不順利，因此公司必須展開轉型。但這並非最近兩年才發生的問題，而是長期累積的結構性問題。」

目標過高 投資過度

艾斯皮諾薩指出，早在 8 至 10 年前，日產管理層曾設定年銷量達 800 萬輛的目標，因此投入大量資本、人力與產能。然而，2016 年該公司年銷量僅達到 560 萬輛，目前則僅剩下 330 萬至 340 萬輛之間。

他說：「我們正在縮小公司的規模，因此加快了對固定成本與可變成本的管控。」公司正在執行「Re:Nissan」轉型計畫，專注於強化成本控制及營運效率，以重振業績。