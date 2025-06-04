鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 16:40

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日本的生育率在 2024 年連續第九年下降，創歷史新低，且出生人口數首度跌破 70 萬人，顯示這個全球老化程度最高之一的國家，政府在試圖扭轉生育趨勢上面臨巨大挑戰。

不想生娃扛債 日本去年出生人數首度跌破70萬。（圖:shutterstock)

日本厚生勞動省週三 (4 日) 發布的數據顯示，總生育率（指女性在育齡期間可能生育的平均子女數）從上年的 1.2 降至 1.15，創下 1947 年以來的最低紀錄。這一趨勢在東京尤為明顯，該市的總生育率連續第二年低於 1。

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此外，日本去年出生人口總數降至約 68.6 萬人，首次跌破 70 萬人。死亡人口總數約 161 萬人，導致人口淨減少約 91.9 萬人，全國人口年度下降趨勢延續至 18 歲。數據不包括移民。

這些數據凸顯了日本政府近期提高生育率措施的迫切性。日本首相石破茂推出了一系列旨在減輕家庭經濟負擔的政策，包括擴大與兒童相關的補貼以及減免高中教育學費。

日本政府也保證為一些休育嬰假的夫婦提供全額工資補償，以改善兒童照顧和照護人員的工作條件。

日本前首相岸田文雄先前警告稱，如果生育政策不採取大膽行動，日本可能「失去社會正常運作的能力」。

不過，一個令人鼓舞的跡像是，2024 年日本新婚夫婦的數量，比前一年增加了 1 萬多對。由於日本的結婚率和生育率密切相關，新婚夫婦數量的增長可能有助於提高未來的生育率。

包括東京在內的地方政府，最近推出了鼓勵結婚的措施，例如開發約會應用程式和組織相親活動，為民眾創造更多結識潛在伴侶的機會。

厚生勞動省發言人表示，生育率快速下降的危機仍未解決，年輕女性人口減少和晚婚晚育趨勢是主要因素。

出生率持續下降，再次引發了人們對日本社會保障體系未來的擔憂。日本公共退休金計畫面臨越來越大的壓力，繳費人數減少，領取人數卻不斷增加。

數據顯示，在過去二十年裡，日本公共退休金的繳費人數減少了約 300 萬，而領取退休金的人數卻增加了近 40% 。

日本不斷飆升的社會保障成本，為公共財政帶來了更大的壓力，其債務與 GDP 之比在已開發經濟體中位居最高。 2025 財年，社會福利支出總額將達到 38.3 兆日元（約 2,663 億美元），佔國家預算的三分之一。

預計勞動力市場也將持續承壓。根據 Persol Research and Consulting 的估計，如果目前的趨勢持續下去，到 2030 年日本可能面臨 630 萬名工人的短缺。

不僅日本面臨嚴峻的「生不如死」，全球各地的人口挑戰也日益嚴重。