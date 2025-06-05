鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 11:00

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全球市場研究公司 Omdia 發布最新數據顯示，SK 海力士今年首季在全球 DRAM 市場市佔率達 36.9%，超越三星電子的 34.4%，躍居全球第一。

SK海力士超車三星 首度登上全球DRAM市占王。（圖:shutterstock)

數據指出由於由於 DRAM 合約價格下跌和 HBM 出貨量下降，第一季全球 DRAM 銷售額總計 263.3 億美元，較上一季減少 9%。

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在整體次場下滑的情況下，SK 海力士的市佔率從卻去年第四季的 36% 上升到今年第一季的 36.9%，而三星電子市佔率則從 38.6% 降至 34.4%。

銷售額方面，SK 海力士第一季的銷售額為 97.2 億美元，而三星電子為 91 億美元。

這是自 1992 年三星電子成為全球最大 DRAM 生產商以來，SK 海力士首次佔據首位。包括 Counterpoint Research 和 TrendForce 在內的其他市場追蹤機構也將 SK 海力士列為第一季的最大 DRAM 供應商，市佔率為 36%。

Omdia 指出，DRAM 市場格局正在被 HBM 產業的快速擴張所重塑，SK 海力士和美光已大幅增加了 HBM 在其產品組合中的比重。

Omdia 預測，SK 海力士將在第二季將 12 層 HBM3E 的佔比提高到 HBM 總出貨量的 50% 以上，到今年下半年將提高到 80% 以上。