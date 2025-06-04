AI寫程式新創獲天價估值 營收亮眼但挑戰仍多
鉅亨網編譯王貞懿
據《路透》報導，AI 大大改變了寫程式的流程，讓許多基礎且重複性的初階軟體工程師職位面臨威脅，許多 AI 寫程式新創也因此獲得天價估值，但目前都尚未獲利，並面臨激烈的市場競爭。
Google(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 4 月表示，公司已有超過 30% 的程式碼現在是由 AI 生成；微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉 (Satya Nadella)5 月也指出公司約 20% 到 30% 的程式碼來自 AI。在此趨勢下，AI 寫程式新創公司正獲得天價估值，因為企業希望利用 AI 來協助軟體開發工作，甚至取代昂貴的軟體工程師。
矽谷 AI 新創 Anysphere 所推出的程式碼編輯器 Cursor，能透過 AI 建議和完成程式碼行並自主編寫整段程式碼，今年 5 月從 Thrive Capital、Andreessen Horowitz 和 Accel 等頂級科技投資人手中，以 100 億美元估值募得 9 億美元。
另一家開發熱門 AI 寫程式工具 Codeium 的新創 Windsurf，據傳正與 OpenAI 討論價值 30 億美元的收購案。Windsurf 以將純英語指令轉換為程式碼聞名，屬於一種「Vibe Coding」概念，這個詞彙由 OpenAI 共同創辦人 Andrej Karpathy 提出，指的是讓完全不懂電腦語言的人也能透過自然語言編寫軟體。
這些新創公司的創辦人和投資者都明白，現在是搶佔市場的關鍵時刻，必須盡快累積用戶規模，讓自家的 AI 寫程式工具成為業界標準。
儘管營收成長驚人，但獲利仍遙不可及。如 Cursor 員工僅 60 人，推出不到兩年就在 2025 年 1 月達成 1 億美元的經常性營收；Windsurf 在 2024 年 11 月推出程式碼生成產品後，年度營收已達 5000 萬美元。不過，據投資者透露，這些新創公司的毛利率都是負數，支出仍超過收入。
造成虧損的主因是，大多數新創都建立在 OpenAI、Anthropic 或 DeepSeek 等外部 AI 基礎模型上，每次查詢成本持續成長。它們也面臨被 Google、微軟和 OpenAI 顛覆的風險，這些科技巨頭都在 5 月宣布新的程式碼生成產品。
其中，微軟在 2021 年推出的 GitHub Copilot 已被視為程式碼生成領域的領導者，據知情人士透露去年營收超過 5 億美元，擁有超過 1500 萬用戶，顯示這個市場確實存在龐大商機。
為了降低營運成本並更好地掌控用戶體驗，一些新創公司開始嘗試建立自己的模型。例如 Windsurf 已宣布推出首個針對軟體工程最佳化的內部 AI 模型，而 Cursor 也聘請了研究團隊來預訓練自己的大型前沿模型。
但自建 AI 寫程式模型並非易事，光是購買或租用訓練所需的算力就動輒花費數百萬美元。
紅點投資 (Redpoint Ventures) 董事總經理 Scott Raney 分析：「關鍵其實不在於誰擁有最好的技術，而在於誰能最有效地運用這些技術，以及誰能比競爭對手更成功地銷售自家的產品。」
延伸閱讀
- 斥資30億美元！OpenAI收購AI程式設計新創公司Windsurf
- 矽谷明星投資人：通用AI大宗商品化 美企恐被DeepSeek蠶食
- 斥資30億美元！OpenAI收購AI程式設計新創公司Windsurf
下一篇