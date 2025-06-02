2025航空業逆勢成長！北美貢獻最多淨利、亞太需求成長最快

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 16:30

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航空業仍是一個能讓投資者感到慰藉的亮點。儘管全球貿易緊張與地緣政治衝突升溫，導致 2025 年全球經濟成長率預估從 2024 年的 3.3% 降至 2.5%，但國際航空運輸協會（IATA） 發布的最新報告顯示，航空業卻正逆勢成長。

IATA預估航空業仍將實現360億美元淨利。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，IATA 預測 2025 年全球航空業淨利將達 360 億美元，相較 2024 年的 324 億美元成長明顯。

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雖略低於去年 12 月預測的 366 億美元，但整體利潤與營收表現仍優於今年水準。航空業淨利率也預計從 3.4% 提升至 3.7%。

報告指出，預計 2025 年全球航空總收入將達 9,790 億美元，年增 1.3%，但低於上次預測的 1 兆美元。

IATA 將此好成績主要歸因於兩個因素：航空燃油成本降低和效率提升。

IATA 指出，預計 2025 年航空燃油成本平均為每桶 86 美元，低於 2024 年的 99 美元，這代表燃油總成本將達到 2,360 億美元，比 2024 年的 2,610 億美元低 250 億美元。

IATA 表示：「最近的財務數據顯示，過去一年的燃油對沖活動很少，這表明航空公司通常會受益於燃油成本的降低。預計燃油價格不會受到貿易緊張局勢的影響。」

此外，IATA 也預計，2025 年全球航空業的載客率將達到歷史新高的 84%，顯示航空公司在座位使用率上表現卓越。儘管航太供應鏈仍受新機交付延遲影響，IATA 表示，整體市場需求依舊旺盛。

印度與哥倫比亞航空執行長都看好市場潛力。印度航空執行長 Campbell Wilson 強調，儘管地緣政治緊張，但印度出境旅遊市場潛力巨大，一旦出現如中國般旅遊熱潮，將帶動國際航空需求暴增。

哥倫比亞航空總裁 Adrian Neuhauser 則指出，儘管全球經濟前景不明，該公司仍維持穩定載客率與營收成長，證明市場需求仍在。

IATA 表示，2025 年北美地區將貢獻最多淨利，而亞太地區則預估為需求成長最快的區域。收入乘客公里數（RPK）預估將年增 9%，主因包括中國、越南、馬來西亞與泰國等國放寬簽證政策，帶動旅遊熱潮。