關稅陰影漸退！日股醞釀大反攻 年底前可望再漲5%

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-28 10:44

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路透社對股票策略師進行的一項調查顯示，日經 225 指數預計在年底前將上漲約 5%，但短期內仍可能出現波動。主因是拖累該指數表現的美國貿易政策，其不確定性政逐漸消散。

受訪的 17 位分析師預測中位數，日經指數 12 月底的交易價格預計將達到 39,600 點，高於週二 (27 日) 的收盤價 37,724.11 點；並預計 2026 年中期，日經 225 指數將達到 40,875 點，上漲 8.35%；年底將達到 42,000 點，上漲 11.33%。

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三位分析師預測，日經 225 指數將在明年 6 月突破去年 7 月創下的 42,426.77 點的歷史高點，兩位分析師則認為該指數將在 2026 年底突破這一高點。

此外，稍超過一半的受訪策略師認為，修正（通常定義為 10% 或以上的下跌）不太可能發生，其餘 5 人則認為有可能。

他們對今年企業獲利是否能超越 2024 年的強勁表現也意見分歧，6 人預測會略為上升，另 6 人則預期會略為下滑。

但分析師普遍認同的是，要做出更有信心的預測，全球貿易政策仍需有更明確的方向。

這份調查於 5 月 15 日至 27 日期間進行。

IG 分析師 Tony Sycamore 表示，到今年年底，「目前圍繞關稅和美國貿易政策的不確定性應該會成為過去」，他預測日經 225 指數在 12 月底將達到 40,000 點，一年後將升至創紀錄的 44,000 點。

日本股市在創下歷史新高後的數月內大幅波動，截至去年 8 月初最多下跌了 27%，進入熊市，主要是追隨美股的拋售潮，當時市場對美國經濟健康狀況的擔憂達到高峰。

隨著美國總統大選臨近，日本股市迅速反彈，但之後又因川普的關稅政策而再次大幅下跌，跌幅接近 20%。

通常被視為避險貨幣的日元同樣波動，兌美元匯率從近 40 年的低點上漲了約 14%，但以歷史標準來看仍然很便宜。弱勢貨幣可提高以日元計算的海外收益價值，進而幫助日本依賴出口的經濟。

儘管日本央行的升息政策，在全球央行中「逆行」，但其緊縮週期是從極低的基數開始的，而且由於全球貿易的不確定性，其步伐有所放緩。