川普政策反覆 日元跟著「迷航」恐陷長期膠著

鉅亨網新聞中心 2025-05-28 15:40

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日元對美元匯率持續在 140 至 150 日元的區間內震盪徘徊，顯示走勢缺乏明確方向。分析指出，美國川普政府在關稅與匯率政策上的反覆言論，是導致市場參與者避免採取單一方向買賣操作的主因，這也可能使日元匯率從中長期陷入膠著狀態 。

日本媒體報導，福岡金融集團首席策略師佐佐木融於 4 月訪問華爾街時，感受到了前所未有的美國投資資金外流擔憂 。4 月初開始，日元升值、美元貶值的趨勢加速，日元匯率一度迅速升至 1 美元兌 140 日元左右的水準 。

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這種趨勢的背景，源於市場對川普政府強硬關稅政策可能導致美國經濟惡化的擔憂 。當時美國甚至出現了美元、美股和美債同時遭到拋售的「三殺」局面 。

面對此情景，川普政府急忙放鬆了加徵關稅的態度，並在與對美貿易順差較大的中國和歐盟的關稅談判中，轉為軟化立場，開始放寬稅率或延長實施期限 。

市場對川普政府政策變化的反應極為敏感，從今年初的匯率走勢來看，自 1 月川普上任至 4 月，日元匯率 160 日元的水準迅速升值至約 140 日元。此後，匯率大致維持在 1 美元兌 140 至 150 日元的區間內波動。

川普政府政策的變化，也直接影響了對沖基金等投機資金的交易行為。

根據日本瑞穗銀行基於美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據的計算結果，4 月底前，投機資金在對美元的日元交易中，日元的多頭持股膨脹至歷史最高水準。隨後，這些買倉逐漸減少，截至 5 月 20 日的最新數據顯示，已縮減至與 4 月上旬相當的水準。

瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鐮大輔指出，川普近期淡化了一貫主張糾正美元過強的立場，這對投機資金的日元買入構成了一定制約 。

同時，在美日財長會談中，雙方再次確認當前的日元匯率反映了經濟基本面，迫使投機資金將減少日元部位 。

失去方向感的日元匯率未來將如何發展，市場仍在密切關注。佐佐木融認為，川普的關稅問題可能會在 7 月 4 日美國獨立日告一段落 。