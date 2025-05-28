歐洲電池自主夢碎？兩大金屬業巨頭籲與中國務實合作

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-28 03:34

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在代表歐洲電池自主化希望的瑞典新創 Northvolt 於今年倒閉後，歐洲兩大金屬業領袖直言，歐洲在電池技術領域已落後中國太遠，與其與之競爭，不如轉向與中國企業務實合作。

法國礦業公司 Eramet 與比利時專精電池材料生產回收的 Umicore 高層，不約而同向《金融時報》表達相同的觀點，即發展完全自主的歐洲電池產業不切實際。

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直到 5 月中下旬才卸任 Eramet 董事長的 Christel Bories 直言：歐洲需要務實一點，因為中國花了二十年時間完善其電池技術，現在已領先「一大步」。她補充，試圖在不借助中國技術的情況下從零開始發展，這是行不通的。

Umicore 執行長 Bart Sap 也強調：「我們必須與中國合作，幫助我們在歐洲生產。否則我們在電動車發展上仍將受制於人。」

上述思維與川普政府的做法對比鮮明。美國政府正加速發展本土關鍵礦物產業，試圖通過關稅等手段減少對中國的依賴。

Sap 指出，相較於關稅措施，自己傾向透過獎勵機制促進合作，並要求本地化生產，並稱這才是產業未來發展的關鍵。

市場研究公司 Project Blue 的電池供應鏈專家 Rob Burrell 也同意，歐洲電池產業與中國完全脫鉤並非現實選項。

一些中國企業已在歐洲投資並與本地公司建立合作關係。如飛雅特和寶獅的母公司 Stellantis(STLA-US) 與寧德時代去年宣布，計劃在西班牙投資最高 40 億歐元建設電池工廠。寧德時代目前在匈牙利和德國已設有電池製造基地。比亞迪則預計今年位於匈牙利的第一座歐洲工廠開始投產電池。

但有人指責中國公司不願分享技術知識或僱用本地工人。來自倡議組織 Transport & Environment 的 Julia Poliscanova 表示，歐洲的政策制定者應該改善對此類投資的監管。

Poliscanova 說，中國公司對技術分享興趣缺缺，重要職位都安排自家人，讓歐洲某種意義上來說變成了組裝廠。她強調，歐洲需要建立明確的合資框架，必須包含技術與智慧財產權的分享條款。

Sap 表示，歐洲需要做更多工作來促進電池材料的本地回收，因為目前該地區大部分電子和金屬廢料仍需出口至他地處理。他強調，由於歐洲的礦藏數量有限，「我們需要將這些關鍵金屬帶到歐洲並保留在這裡。」