〈房產〉只推大案、買氣集中推升 4月住展風向球亮穩定綠燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-22 10:50

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，4 月燈號持續為代表穩定的綠燈，分數是 45.7 分，六大構成項目呈現「三升、一平、二降」，預售屋推案量、成交組數、來客組數走升，新成屋戶數、數待售建案數分數下降，議價率持平。

住展發言人陳炳辰分析，現況不明朗，供給面謹慎，非主流的新成屋在 4 月推出的戶數月減 600 多戶，滑落至僅 200 餘戶，無指標案可言，個案至多是 20 多戶量體，整體冷清。

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4 月預售屋推案量雖呈月增，但僅比 3 月多約 30 億元，兩個月都是單月 800 多億元，等同今年 329 檔期只推出約 1700 餘億元，相比前幾年可來到兩、三千億元，落差不言可喻。其中以新北市林口區、台北市松山區各有破 100 億元大案為指標，50 至 100 億元則為桃園市中路重劃區的中大坪數案，與新北市土城區的廠辦案，其餘能有數十億元案量者僅約 6 案，都得品牌、地段優勢兼具才敢上場。

統計顯示，即便個案推升買氣，回溫力道尚緩，加上指標案量體也大，不論新舊案的去化時間均得一年半載，4 月待售建案數仍走升，來到 1271 案，持續為 3 年半以來高點，所幸增幅放緩，增加 36 案，不比前兩月各有 74、57 的增加案數，建商推案能延就延，也算自主控制推案時辰，以免劇烈賣壓。

另以桃園市待售案增案較多，二線區域大園區、觀音區，或是熱門地域捷運 A7、A20 站一帶的銷售速度慢，庫存水位上升。

統計顯示，價格方面仍無變動，開價與成交價之間維持一成以內，建案不降價，要進場的買方倒見價格配合度，嘴上喊貴，出手很誠實。另也有小宅物件的總價誘因，換算單價居高不下。而台北市的議價率較高，大安區、松山區還是有新案來到單坪 200 萬元，然買氣集中在 100-120 萬元，甚至萬華區、內湖區、文山區有 9 字頭新案，首都高房價亦難一概而論，稍拉大議價空間。

陳炳辰指出，520 檔期供給量縮確立，之後雖還有台北市北士科重劃區、大巨蛋周邊，和新北市的林口新市鎮、央北重劃區，與基隆市中山區有可期待指標案，但台北市北車一帶、桃園市的青埔與 A7 生活圈 、新竹市東區等更多其他大案依然能延就延，建商心態不算樂觀，惟新案供給偏少的有限選擇下，買氣或也較能集中推升。