〈房產〉不是西門町 今年首季最高單價店面租金現身師大商圈　

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-21 15:20

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房仲業者統計實價登錄，今年第一季的店面租賃出現兩筆單價破萬元的租金交易，最高單價出現在師大商圈，承租方僅承租師大路 8.5 坪的店面，月租金共 9 萬元，換算每坪租金單價就高達 10563 元。第二高的是在永康商圈，承租方以每月租金 9.5 萬元租下 9.3 坪店面，換算每坪租金單價 10248 元。

其他進入榜單中的店面租賃交易，包括永吉商圈、西門町、公館商圈等，單坪租金落在 9 千多元，其中又以西門町的紀念品店，每月租金約 33.7 萬元最高。

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台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，今年第一季單坪租金最高的店面位於師大路，店面坪數小，但是單價創今年第一季店面最高，主要是近捷運台電大樓站有一定人潮，所以仍能創下高價，不過公館、師大商圈多年以來因居民檢舉，住宅區違法作商業使用，讓許多店家撤出商圈，店面榮景已不如過去繁榮，僅剩龍泉街、正師大路等合法店家居多，所以此區合法的店面稀有性高，仍具一定行情。

第一建經研究中心副理張菱育指出，2024 年店租單價王在西門町商圈，藥妝店以每月租金 91 萬元承租整棟三層樓店面，單坪租金 2.97 萬元，創下該商圈歷史新高紀錄。雖然整體商用市場仍受經濟環境與產業變化影響，但具備「地段佳、坪數小、人流高」特性的精華店面，仍具備穩定的租賃支撐力，尤其在熱門商圈中，單坪租金破萬元已漸成常態，這對講求曝光率與人流轉換率的品牌業者與新創業者而言，仍具高度吸引力。

而受到輝達 (NVDA-US) 進駐北士科影響，目前士林成為近期不動產最熱關鍵字，觀察士林今年第一季店面租金，最高的一筆為福華路上的 22 坪的小店面，月租 13.5 萬元，換算單坪租金 6076 元，而去年最高單價的 7926 元，位在中正路上 29 坪的店面租賃交易。