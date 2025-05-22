〈房產〉一表看高雄各區房價變化 前鎮區領漲、大寮區跌最多

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-22 09:44

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近年來在台積電 (2330-TW) 和產業園區的加持下，高雄房價房價迅速竄升，然而，隨著房市降溫，高雄地區的房價也出現修正。房仲業者彙整實價登錄資料，統計高雄各行政區平均房價變化，統計排除交易件數未達 50 件的區域及特殊交易，結果顯示，近一年僅前鎮區與前金區仍呈現正成長，其餘行政區則全面下跌，且跌幅分別落在 0.7-16.4% 不等。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在重大建設和剛性需求的支撐下，高雄房價短期內應不致出現大幅崩跌，但預期將進入一段較長時間的盤整期。

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莊思敏指出，高雄房價出現回檔，推估主要有以下三點原因，首先，受整體房市降溫影響，市場觀望氣氛濃厚，買方追價意願明顯減弱，直接抑制房價上漲動能；其次，新建案價格居高難下，促使部分購屋族轉向價格相對實惠的中古屋市場，進而拉低整體成交均價；第三，許多中古屋屋主持有年限長、取得成本低，議價空間相對充足，在買氣低迷的情況下，部分有資金周轉需求的屋主心態亦開始放軟，願意增加讓利幅度以加速成交。

對於近一年房價跌幅最多的大寮區，中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍指出，大寮區屬於高雄相對外圍的蛋殼區，近年受惠於精華區人口外溢、捷運橘線、81 期重劃區、和發產業園區等利多題材的發酵，吸引了不少建商搶進推案，新建案的價格普遍 2 字頭起跳、個別預售案甚至上看 3 字頭。

不過，高雄大寮區內也存在大量屋齡較高的中古屋產品，其成交單價大多落在每坪 12-16 萬元，新舊屋之間的價格落差相當顯著。近期市場買氣降溫，投資客群紛紛退場，主力買盤回歸自住客群，且買方的購屋決策亦轉趨保守，更傾向選擇 CP 值較高的中古屋產品，在缺乏新建案拉抬的情況下，大寮的整體均價自然出現下修趨勢，並反映在房價漲跌幅的統計上。

反觀房價仍穩定成長的前鎮區與前金區，潘素珍指出，這兩區是南高雄早期開發區域之一，也是高雄著名的「富人區」，區內生活機能成熟，商業活絡，住戶結構以自住族群為主，因而具備較強的房市支撐力。