房市需求減緩 4月房貸餘額年增率8.8% 增速創1年新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-26 19:30

‌



台灣央行今 (24) 日公布 4 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 11 兆 2169 億元、3 兆 4441 億元，房貸餘額雖續創高，但年增率 8.8% 創去年 4 月以來低點，而土建融餘額年增率僅 2.83%，也寫去年 8 月以來低點，反映房市需求減緩。

央行甫公布 4 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做房貸較上月減少 192.79 億元至 627.3 億元，但房貸利率 2.282%，月增 0.018 個百分點，則創下 2009 年 1 月以來新高。

‌



央行表示，銀行房貸因控管有趨勢性的減少，至於房市是否已開始趨緩，還要再觀察看看，但購屋還是中長期的個人資產配置。

房仲業者指出，全球政經局勢仍不明朗，台灣作為出口導向型經濟體，產業受壓、投資信心明顯下滑，也間接衝擊房市，市場觀望氣氛濃厚，民眾購屋態度轉趨保守，加上國內銀行房貸仍緊縮、第七波選擇性信用管制持續，第二季房市交易量欲大不易，難以樂觀看待。