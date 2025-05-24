歐盟擬對Shein發警告 消保調查升級恐面臨重罰

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-24 02:30

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根據《彭博》周五 (24 日) 援引知情人士消息報導，歐盟計劃最快下周對快時尚電商平台 Shein 發出正式警告，進一步升高針對該公司消費者保護合規性的調查力度。知情人士透露，歐盟執委會與各成員國的消保機構將聯合發布「共同立場」(Common Position) 文件，列舉對 Shein 營運行為的具體指控，並要求提出補救措施。

這項行動是歐盟 2 月啟動針對 Shein 的消保調查後的下一步，重點針對該公司是否違反產品安全與消費者權益相關規定。知情人士指出，這份「共同立場」文件目前仍屬草案階段，最終內容可能在公布前有所更動，或面臨時程延遲。

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一旦 Shein 未能妥善回應歐盟提出的疑慮，相關監管機構未來可能祭出處罰，金額至少為該公司在受影響成員國年度營收的 4%。

歐盟近年積極強化對跨境電商平台的規管力道，藉由「消費者保護合作網絡」(Consumer Protection Cooperation Network) 對涉嫌違法誤導或詐欺行為的企業發起聯合行動。去年，包括中國電商拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu、美國科技巨擘蘋果 (AAPL-US) 與 Meta(META-US) 也曾在同一框架下成為調查對象。

除了消保問題，Shein 與 Temu 等平台也同時受到歐盟擬議中海關規則改革的關注。該計畫將提高低價商品進入歐洲市場的門檻，限制部分非歐盟企業透過漏洞大量輸出商品至歐盟境內。