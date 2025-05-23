哈佛狀告川普政府 控國際生禁令違憲違法
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周五 (23 日) 報導，美國總統川普政府祭出禁止哈佛大學招收國際學生的政策，哈佛隨即提告，掀起美國高等教育與行政權力對決的重大訴訟。此案涉及數千名持學生簽證的在美外籍生，也可能牽動全美大學的招生與資金制度。
政府撤銷國際生認證 哈佛：學生恐失合法身分
川普政府上週四突然撤銷哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」(SEVP) 認證，意味著哈佛自即日起不得再招收新國際學生，現有的近 7,000 名 F-1 與 J-1 簽證學生也將失去合法在美身分，除非轉學至其他學校。哈佛校方在周五於馬薩諸塞州聯邦法院提起訴訟，要求法院立即阻止此禁令生效。
哈佛校長賈柏 (Alan Garber) 表示，此舉是「非法且毫無正當理由的」，不僅危及哈佛師生的學術自由與未來，也對全美其他大學形成警訊。校方強調，國際學生佔其學生總數 27%，對校務、科研與文化貢獻重大，政策影響「立竿見影且災難性」。
批哈佛「不安全」政府凍資報復 校方主張違憲
國土安全部表示，撤銷認證是因哈佛「容許反美與親恐怖分子激進分子在校園滋事」，未能保障猶太學生與學術環境的安全。美方同時凍結對哈佛超過 22 億美元的聯邦研究經費，並威脅取消其免稅地位。哈佛指出，政府此舉是在其拒絕配合干預校務治理與課程編排後的報復行動。
根據訴狀，政府曾於 4 月向哈佛國際事務辦公室要求提供各學院簽證學生名單與相關細節，哈佛分別於 4 月底與 5 月中遞交資料，但仍於 5 月 22 日接獲「立即撤銷」認證通知，且未附具法律依據或具體解釋。
哈佛在訴訟中強調，此舉明顯違反憲法第一修正案與正當法律程序。並指出，聯邦政府對其提出改革招生、教職員聘任與學術立場多元化的要求，若不從，即面臨政策與資金制裁。校方直言：「沒有國際學生的哈佛，就不是哈佛。」
此案被視為川普政府強化對學術機構意識形態與治理掌控的最新進展，也讓國際學生未來在美求學面臨更高不確定性。
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