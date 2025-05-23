哈佛狀告川普政府 控國際生禁令違憲違法

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-23 22:10

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綜合外媒周五 (23 日) 報導，美國總統川普政府祭出禁止哈佛大學招收國際學生的政策，哈佛隨即提告，掀起美國高等教育與行政權力對決的重大訴訟。此案涉及數千名持學生簽證的在美外籍生，也可能牽動全美大學的招生與資金制度。

政府撤銷國際生認證 哈佛：學生恐失合法身分

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川普政府上週四突然撤銷哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」(SEVP) 認證，意味著哈佛自即日起不得再招收新國際學生，現有的近 7,000 名 F-1 與 J-1 簽證學生也將失去合法在美身分，除非轉學至其他學校。哈佛校方在周五於馬薩諸塞州聯邦法院提起訴訟，要求法院立即阻止此禁令生效。

哈佛校長賈柏 (Alan Garber) 表示，此舉是「非法且毫無正當理由的」，不僅危及哈佛師生的學術自由與未來，也對全美其他大學形成警訊。校方強調，國際學生佔其學生總數 27%，對校務、科研與文化貢獻重大，政策影響「立竿見影且災難性」。

批哈佛「不安全」政府凍資報復 校方主張違憲

國土安全部表示，撤銷認證是因哈佛「容許反美與親恐怖分子激進分子在校園滋事」，未能保障猶太學生與學術環境的安全。美方同時凍結對哈佛超過 22 億美元的聯邦研究經費，並威脅取消其免稅地位。哈佛指出，政府此舉是在其拒絕配合干預校務治理與課程編排後的報復行動。

根據訴狀，政府曾於 4 月向哈佛國際事務辦公室要求提供各學院簽證學生名單與相關細節，哈佛分別於 4 月底與 5 月中遞交資料，但仍於 5 月 22 日接獲「立即撤銷」認證通知，且未附具法律依據或具體解釋。

哈佛在訴訟中強調，此舉明顯違反憲法第一修正案與正當法律程序。並指出，聯邦政府對其提出改革招生、教職員聘任與學術立場多元化的要求，若不從，即面臨政策與資金制裁。校方直言：「沒有國際學生的哈佛，就不是哈佛。」