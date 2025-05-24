路透：OnlyFans母公司洽談80億美元賣身 成人訂閱王者估值驚人

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-24 07:40

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跟據《路透》的獨家報導，三位知情人士稱知名成人內容訂閱平台 OnlyFans 的母公司 Fenix International，正洽談以約 80 億美元的估值，將其出售給一個投資財團，但強調最終交易仍存在變數。

OnlyFans 於 2016 年成立於英國倫敦，是一個讓內容創作者可以向訂閱者收費的線上平台，而平台則從創作者收入中固定抽取 20% 作為收入。

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《華爾街日報》曾報導，OnlyFans 的獨特之處在於，它創造了一個讓創作者無需依賴廣告或間接流量變現的環境。這種模式大幅提升了內容創作者的收入潛力，徹底改變了線上成人內容產業的經濟生態。

OnlyFans 在新冠疫情期間人氣飆升，成為許多成人內容創作者的首選平台。英國監管機構文件顯示，截至 2023 年 11 月的財年，該公司實現了 66 億美元的收入，遠高於 2020 年的 3.75 億美元，這樣的表現引起投資人高度關注。

知情人士表示，這起交易由總部位於洛杉磯的投資公司 Forest Road 牽線。美國證券交易委員會的文件顯示，Forest Road 的部分高層曾是一家特殊目的收購公司 (SPAC) 的成員，並在 2022 年洽談過 OnlyFans 的上市計畫，但最終未能實現。

由於平台涉及色情內容，OnlyFans 對於許多大型銀行和投資者而言，在投資上存在巨大障礙。這是因為潛在的盡職調查過程中，可能發現非法內容，例如兒童性虐待影片、人口販運受害者及非自願色情內容等。

據《紐約郵報》報導，OnlyFans 的母公司也在與其他潛在買家談判，同時考慮自行 IPO。