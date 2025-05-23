全球金融市場近日動盪不斷 專家曝亟待救援的三大危機

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-23 17:30

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全球金融市場近來動盪，美國股債匯市在美債危機中震盪，日本國債市場深陷流動性陷阱，中國房市則在轉型陣痛中尋找新動能，於是有網友戲稱美國的股 (債) 市、日本債市與中國房市成了當前世界三大待救市場。

中國知名財經作家吳曉波旗下微信公衆號「吳曉波頻道」今 (23) 日刊文表示，日本債市最先迎來崩潰時刻，周二 (20 日) 新發 20 年期國債拍賣異常慘淡，投標倍數僅 2.5 倍，創下 2012 年以來的最低水平，而衡量日本債市需求的「尾差」飆升至 1.14，創 1987 年來最差水準。隔日，美債 20 年拍賣同樣慘淡，5.047% 的 20 年期美債得標利率，創下 12 年來最大的尾部「利差」，也是史上第二次突破 5% 收益率大關。

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此外，中國國家統計局周一 (19 日) 發布今年前 4 月全國房地產市場基本情況，全國 70 個大中城市中，商品住宅銷售價格環比漲幅 - 0.1%，同比漲幅 - 4.5%，均持續收窄，但 4 月新屋價格上漲的城市數量下降，從先前的 24 個變成 22 個。從數據來看，全國樓市仍有壓力。

美國發行 20 年期公債，最終以 5.047% 的得標利率創 12 年新高，投標倍數僅 2.19 倍，顯示投資人對美債信心跌至冰點。

文中指出，這場崩盤源自三重衝擊。首先，穆迪周一 (19 日) 前突然下調美國 3A 信用評等，國會通過 3.8 兆美元減稅法案加劇債務危機，以及聯準會 (Fed) 持續升息引發的債券拋售潮。30 年期美債殖利率亦突破 5% 心理關卡，導致持有者帳面虧損超 20%。此外，川普政府卻在此時拋出「史上最大減稅計畫」，試圖通過刺激經濟緩解市場焦慮，但國會預算辦公室 (CBO) 預測該法案未來十年將增加 3.8 兆美元赤字，進一步削弱美元信用基礎。

日本國債市場正經歷 1987 年以來最嚴峻考驗，日本公共債務已達 GDP 的 234.9%，每 10 日元稅收中就有 2.5 日元用於支付利息，這種「死亡螺旋」因安倍經濟學退出而顯性化。

日本央行 (BOJ) 縮減購債規模導致市場流動性枯竭，40 年期國債殖利率亦創 20 年新高。日相石破茂面臨艱難抉擇，延續超寬鬆政策將加劇通膨與匯率貶值，但收緊購債則可能引發主權債務危機。

國際貨幣基金 (IMF) 警告，日本若爆發主權違約，將引發比歐債危機更嚴重的連鎖反應。

事實上，日本政府早就面臨過債務爆雷的風險，早在 2009 年也就是希臘債務暴雷的那一年，日本政府債務佔 GDP 比就超過 200%。

根據 IMF 最新數據，日本公共債務已達 GDP 的 234.9%，而引發歐債危機的希臘，債務比例僅 142.2%。

一直以來，日債是全球金融市場最大的「灰犀牛」，之所以日本財政還有一口氣，一方面是因為日本擁有大量的海外資產，另一方面是因為日本國債大部分都在國內投資者手中，再加上日本長期實行超低利率，讓日本財政每年能都能勉強過關。

文中也指出，石破茂經歷的是每一屆日本政府都會遭遇的困局，他們也一樣試圖解決債務問題，但是最終都選擇了屈服，重新回到量化寬鬆的老路。

這次的日本財政是繼續​​撐過去，還是像歐債危機一樣爆雷，演繹一場登上金融教科書的「日債危機」，選擇權在石破茂手上。

至於中國房市，先說說不好的一面。截至今年 3 月，41% 城市去化週期在 18 個月以上，和 2024 年年底相比沒有明顯變化，這意味著中國房市仍面臨較大的去庫存壓力，而從最新情況來看，去年 9 月釋放的利多已經被市場基本上消化完畢。

中國國家經濟綜合統計司對今年前 4 月情形定了基調，即當前房市總體仍在調整轉型過程中，剛性和改善性需求仍待進一步釋放。易居房地產研究院副院長嚴躍進也強調，雖然房價指數年增表現在改善，但依然需要持續鞏固，在市場修復成果方面下功夫。

好消息則在於，全球四大投行之一的高盛近日發布研究報告喊進中國房市。

在這份名為《經濟轉向內需驅動：聚焦中國房地產價值鏈中的買入機會》的報告，高盛認為，在都市化速率放緩，存量替換以及人口結構變遷等多種因素疊加作用下，中國未來 10 年新屋銷量將縮水 40%。

但高盛在報告中也揭示存量市場的轉型機會，中古屋交易量佔比已達 46%，預計 2035 年將突破 8 億平方公尺。都市化放緩與人口結構變遷倒逼市場轉型，房屋翻新、社區營運等衍生領域催生 5.7 兆市場規模。主要大型建商加速整合，前十大開發商市佔率預計從 21% 上升至 50%，重點佈局 15 個核心城市群。儘管短期仍面臨去庫存壓力，存量房時代正重構住宅消費邏輯，建材、家居等產業鏈迎來價值重估。

如果以每年 1% 翻新率來計算，光是中國存量房市場就能帶來源源不絕的需求，會很大程度抵銷新屋減少帶來的負面影響，成為穩定市場的新引擎。

高盛認為，未來的中國房市並不需要太過擔心，雖然新屋需求會減少，但是中古屋交易和存量房更新將會帶來穩定的市場需求。前十大開發商的市佔率將從去年的 21% 躍升至 50%，特別是在一二線城市，大型開發商將貢獻 60% 左右的銷售額。