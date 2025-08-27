【Joe’s華爾街脈動】美國政治壓力衝擊債市，科技股實力則拉抬股市
Joe Lu
聯準會政策疑慮使殖利率曲線趨陡，輝達動能則拉抬股市，為台股後市奠定基調
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 26 日 美東時間
摘要
- 聯準會的政治壓力撼動了美國債券市場；同時，由科技股驅動的樂觀情緒則推升了股市。
- 在輝達 (NVIDIA) 財報公布前，大型美國科技股表現亮眼，帶動股市上漲，羅素 2000 指數 (Russell 2000) 則預示市場領導地位正在擴大。
- 市場擔憂聯準會未來的政策路徑，長天期公債殖利率因而上升，導致 5 年期與 30 年期公債 (5s30s) 的殖利率曲線陡峭程度創下 2021 年以來之最。
- 美國經濟報告顯示，耐久財的商業投資強勁，但房市持續疲弱，消費者信心則下滑。
- 美國政府解職聯準會理事的舉動，為市場帶來了顯著的不確定性，並引發了一場可能對央行獨立性與通膨產生長期影響的法律挑戰。
對美國聯準會日益升高的政治壓力，在美國資本市場中引發了兩種截然不同的反應。 (全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
