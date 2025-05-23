日本超長債殖利率竄升 日銀總裁選擇靜觀其變

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-23 08:55

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在日本超長期公債殖利率創歷史新高之際，日本央行總裁植田和男並未暗示準備採取干預行動，而是繼續專注於改善債券市場交易環境。

植田和男週四表示：「我不打算對債券收益率的短期變動出具體評論，但我當然會繼續密切關注它們。」」

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本周稍早，日本 30 年期和 40 年期公債殖利率雙雙升至歷史新高。分析師將其歸因於對日本財政政策的擔憂，尤其是在 7 月參議院選舉前，日本政界討論財政刺激方案之際。

日本首相石破茂本週曾就追加支出表達謹慎立場，稱日本財政狀況「比希臘還糟」。分析師也指出，美國公債殖利率上行以及日本央行量化緊縮預期，也是推動日債殖利率走高的重要因素。

部分市場參與者呼籲日本央行採取干預措施，但植田和男的最新言論表明，在日本央行長達數年的大規模購債行動令其持有超過一半在外流通日本國債、並嚴重影響債券市場運作之後，他更傾向於對市場發展保持耐心。

經過十餘年的資產購買，日本央行於去年夏天啟動了量化緊縮（QT）政策，宣布每季減少國債購買規模 4,000 億日圓（約 28 億美元）。儘管如此，日本央行仍是日本國債的最大持有者。根據現行計劃，到 2026 年春季時，日本央行月度購債規模削減至 2.9 兆日圓。

日本央行週三 (21 日) 結束了與市場參與者的一系列會議。這些會議將有助於日本央行決定以多快的速度縮減購債規模。日本當局將在一個月後公佈 2026 年 4 月以後的購債指引。

從本週聽證會的情況來看，市場對於削減節奏是否應放緩、加速或維持現狀存在較大分歧。多家日本大型壽險公司和退休金基金對超長期債券殖利率表示擔憂，並呼籲央行採取行動。