縮減購債力道難拿捏 日本央行下周徵詢市場人士意見

鉅亨網新聞中心 2025-05-20 09:26

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日本銀行 (日銀) 本週將與市場參與者徵詢意見，以了解他們對於應以何種力度實施量化緊縮政策的看法，因為在其開始縮減大規模購債近一年後，殖利率正在飆升。

日本銀行將於 20 日與銀行及證券公司代表舉行兩場會議，以聽取他們對央行當前及未來退出債券市場步調的看法。21 日將召開第三場會議，邀請買方團體參加。彙整後的意見將成為 6 月 16 至 17 日下一次政策委員會會議上審查購債計劃的依據。

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這次討論是日本銀行解除現代史上最激進寬鬆政策、恢復債市功能健康的重要一環。過去十年的大規模資產購買使央行持有超過一半的日本政府債券存量，亦持有相當大比例的交易所買賣基金 (ETF)。

「這是一個重要事件，」野村證券利率策略首席岩下真理表示，「日本銀行不希望在下個月做出決策時讓債市感到意外，因此可能會釋出某種較為細緻的訊息。」

近來因川普總統的政策，使得超長期債券殖利率大幅上升及市場波動加劇，這一進程的重要性進一步提升。至於穆迪調降美國信用評等是否會影響日本的財政政策辯論，仍有待觀察。

由於市場參與者可能會表達各種各樣的意見，交易員將尋找共識跡象和日本央行的要點。

在本週的會議中，大型銀行預計將再次建議日本銀行減少購債，就如同去年一樣，因為他們希望藉由放款利差擴大而獲益。日本三大銀行包括三菱日聯金融、瑞穗金融，以及三井住友金融本月宣布，由於利率上升，他們預期本年度獲利將再創新高。

較小型的銀行可能會因擔心其債券持有部位出現損失，而呼籲審慎行事。壽險業者則可能強調，日本銀行有必要應對近期超長期債券殖利率的飆升。

超長期債券供需嚴重失衡

日本 30 年期公債殖利率上週大幅上升，接近歷史高點，而 40 年期債券的殖利率則在週一 (19 日) 創下歷史新高。

「超長期債券的供需失衡情況嚴重，」安盛投資管理的資深固定收益策略師 Ryutaro Kimura 表示，「如果日本銀行在下個月的檢討中不放緩該區段的減購步調，悲觀情緒將難以消散。」

在推動量化緊縮方面，日本銀行相較其他央行仍屬落後者。美國聯準會約早兩年開始實施量化緊縮，其資產負債表已縮減約四分之一，而日本銀行的縮減幅度僅約為 5%。

根據日本銀行政策會議的紀錄，9 人董事會已開始討論債券購買問題。一位委員警告，在市場情緒緊張的時候回應市場意見，可能會為未來帶來更多不確定性。