Anthropic最強模型Claude Opus 4問世 可自主撰寫程式達7小時

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-23 03:30

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亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)投資的人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 周四 (22 日) 正式發布旗下迄今最強的 AI 模型 Claude Opus 4 與 Claude Sonnet 4，號稱可執行長達 7 小時的程式撰寫與複雜任務，為 AI 代理人與開發者提供更高效的解決方案，也為業界樹立新標準。

Anthropic 表示，Opus 4 與 Sonnet 4 具備高度自動化能力，能在不間斷的情況下執行搜尋、推理與工具使用，並可閱讀大量本地檔案、提取重點並建立持續性的隱性知識。該公司強調，Opus 4 已具備媲美人類水準的寫作與推理能力，是目前全球「最佳程式撰寫模型」，也支援長時間自主工作，最多可達近完整工時的 7 小時。

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Anthropic 由前 OpenAI 研究高層創辦，自 2023 年推出 Claude 系列後，逐步從聊天機器人轉型為專注於研究、程式設計與企業級應用的 AI 平台。首席科學長 Jared Kaplan 表示，團隊自去年便開始訓練這些新模型，並致力於解決「任務越複雜，模型越容易失控」的挑戰。他指出：「我們正在打造能讓使用者一次性委派大量工作的 AI 系統。」

Anthropic 產品長 Mike Krieger 補充，Opus 4 與 Sonnet 4 的寫作能力已進入「分水嶺」階段，從以往的思考夥伴進化為可獨立完成文章的創作主體。他指出，目前多數寫作工作已可由 Opus 主導完成，不再需要他親自撰寫。他還透露，日本電商樂天 (Rakuten) 已成功測試 Opus 4 連續程式撰寫近 7 小時，另一位研究員甚至讓模型持續運行《寶可夢》遊戲達 24 小時。

除了強化程式與文字處理能力，Anthropic 也宣布其開發者專用工具 Claude Code 正式上線，並支援即時反應與長時間深入推理，滿足不同應用需求。該公司還表示，模型未來可應用於 Web 搜尋與文件資料自動管理，進一步擴展使用場景。