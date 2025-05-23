小米成中國第二家自主SoC企業 玄戒O1媲美驍龍8 Elite？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 05:51

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小米 (01810-HK) 集團董事長雷軍周四 (22 日) 晚上，在小米 15 周年戰略新品發布會上，發表自主研發的 3 奈米 SoC 晶片「玄戒 O1」，成為繼華為後中國第二家、全球第四家推出商用自研手機 SoC 晶片的公司。

玄戒 O1 採用台積電第二代 3 奈米製程代工，採用 10 核心 CPU 設計，GPU 則配置 16 個核心，比聯發科的天璣 9400 多出 4 核。

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小米宣稱，玄戒 O1 在「安兔兔」評測跑分超過 300 萬分。也有網友實測，使用剪映導出同一條 3 分鐘影片，搭載玄戒 O1 的小米 15S Pro 始終比搭載驍龍 8 Elite 的 15 Pro 更快完成，當 15S Pro 完成時，15 Pro 仍停留在 70%-80% 進度。

遊戲性能表現有所差異。30 分鐘《原神》測試中，玄戒 O1 的 1% 最低幀率明顯較低，功耗也高出 0.2W。但在《崩壞星穹鐵道》測試中，兩款晶片性能相當，玄戒 O1 功耗反而低了 0.6W。

小米玄戒 O1 仍仰賴台積電 3 奈米製程代工。值得注意的是，玄戒 O1 電晶體數量為 190 億個，遠比美國制裁所限制的 300 億個門檻低，暫時不會受到美方制裁。