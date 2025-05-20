〈房產〉台北辦公租金攀新高 10年增幅28% 企業「租轉買」風氣起

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-20 18:45

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商仲業者統計 2025 年第一季台北辦公室平均租金來到每坪 2672 元，近 10 年增幅約 28%，再創歷史新高。信義全球資產公司總經理林三智分析，市場低空置、企業高需求、加上市區陸續有全新辦公大樓釋出，推升台北市區核心商圈整體租金水準。同時考量辦公租金長期上漲趨勢，企業由租轉買趨勢盛行。

據信義全球資產公司調查，第一季台北市區包含信義世貿、敦南、松江南京等核心商圈辦公室平均租金為每坪 2672 元，相較 2015 年同期增幅約 28%；進一步觀察，信義計畫區頂級辦公大樓林立，租金成長幅度也最多，第一季平均租金為每坪 4072 元，較 2015 年同期增幅約 30%。在辦公室低空置、市場高需求，且市區陸續有全新辦公大樓完工釋出的情形下，其他核心商圈辦公室租金也同步上揚，十年來租金成長幅度約 17%。

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隨著台北辦公室租金持續攀高，企業需負擔更多的租賃成本，讓不少承租辦公室的企業，開始評估自購辦公室的可行性。總經理林三智分析，有三大因素驅動企業布局辦公室「由租轉買」，首先是辦公室租金攀升，加上還需面臨房東不續租等不確定性及公司搬遷成本，購置自有辦公室更符合企業長期發展計畫。

其次，伴隨企業擴張，對大坪數、多樓層或全棟型產品需求提高，企業若採取租賃策略，在辦公室裝潢、格局規劃較易受到房東限制；相對來說，自購辦公室讓企業在辦公室配置、動線規劃等，就有了更多的彈性，也有助於提升企業門面與品牌形象。

最後，企業布局自有商用不動產是一項穩健的資產配置策略。面對長期租金上漲、通膨壓力、金融環境不確定性等，企業擁有自有資產，等於是為公司財務結構打造堅實基礎，強化企業抵抗風險的能力。