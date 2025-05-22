亞馬遜執行長賈西：關稅沒嚇跑消費者、價格也沒漲

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-22 03:30

‌



根據《CNBC》報導，在美國總統川普推動新一輪關稅政策之際，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西 (Andy Jassy) 周三 (21 日) 表示，目前尚未觀察到消費者支出出現明顯緊縮跡象。他指出，即使在關稅影響逐漸擴大的情況下，平台上產品的平均售價也尚未出現明顯上漲。

賈西在亞馬遜年度股東會上發表上述談話。此次會議以線上形式舉行，在問答環節中他提到：「我們目前尚未看到需求減弱的情況，也還沒觀察到有意義的平均價格上升。」他補充表示，公司正在密切關注市場變化，並持續致力於維持商品價格的穩定。

‌



對此，賈西指出，亞馬遜先前已做出「策略性提前備貨」，以確保庫存穩定。他強調，公司始終專注於為消費者提供具競爭力的價格，並致力於降低潛在成本上漲對顧客的影響。

他也提到，平台上的第三方賣家目前約占商品銷售總量的 60%。雖然部分賣家已開始調漲某些商品價格，但也有賣家選擇維持原價。他認為，亞馬遜平台龐大的規模與多樣性，讓消費者在價格與選擇上都能保有優勢。