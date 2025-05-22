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亞馬遜執行長賈西：關稅沒嚇跑消費者、價格也沒漲

鉅亨網編譯段智恆

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亞馬遜執行長賈西：關稅沒嚇跑消費者、價格也沒漲(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，在美國總統川普推動新一輪關稅政策之際，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西 (Andy Jassy) 周三 (21 日) 表示，目前尚未觀察到消費者支出出現明顯緊縮跡象。他指出，即使在關稅影響逐漸擴大的情況下，平台上產品的平均售價也尚未出現明顯上漲。

賈西在亞馬遜年度股東會上發表上述談話。此次會議以線上形式舉行，在問答環節中他提到：「我們目前尚未看到需求減弱的情況，也還沒觀察到有意義的平均價格上升。」他補充表示，公司正在密切關注市場變化，並持續致力於維持商品價格的穩定。


亞馬遜及其他大型零售商近期持續評估關稅影響。亞馬遜本月稍早在財報指引中提到，關稅與貿易政策是影響該季業績預測的重要變數之一。對手零售商沃爾瑪 (WMT-US) 上周警告，消費者可能最快本月內、最遲 6 月就會感受到關稅壓力帶來的價格上調。此舉引發川普批評，呼籲該公司「自行吸收關稅」。

目標百貨 (Target)(TGT-US) 周三則表示，可能將調漲部分商品價格以因應成本壓力；家得寶 (Home Depot)(HD-US) 則預期短期內仍將維持現行價格不變。亞馬遜面對的關稅衝擊主要來自其零售部門，該部門部分商品來自中國，正好位於關稅政策打擊範圍內。

對此，賈西指出，亞馬遜先前已做出「策略性提前備貨」，以確保庫存穩定。他強調，公司始終專注於為消費者提供具競爭力的價格，並致力於降低潛在成本上漲對顧客的影響。

他也提到，平台上的第三方賣家目前約占商品銷售總量的 60%。雖然部分賣家已開始調漲某些商品價格，但也有賣家選擇維持原價。他認為，亞馬遜平台龐大的規模與多樣性，讓消費者在價格與選擇上都能保有優勢。

除了關稅議題，此次股東會還討論了八項由外部團體提出的提案，涵蓋公司碳排放揭露、倉儲作業環境與資料中心氣候影響等議題。不過，在亞馬遜建議股東反對的立場下，所有提案最終皆遭否決，投票結果將於會後公布。

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沃爾瑪96.48-1.35%
目標百貨93.08-5.14%
家得寶370.745-1.67%

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