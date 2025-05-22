你中鏢了嗎？微軟揭露Lumma病毒攻擊 近40萬台電腦遭殃！

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-22 00:55

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微軟 (MSFT-US) 周三 (21 日) 揭露一項全球性資安行動，表示與多國執法單位合作，成功瓦解名為「Lumma Stealer」的惡意軟體計畫。該公司指出，今年 3 月 16 日至 5 月 16 日間，已有超過 39.4 萬台 Windows 電腦感染這種惡意程式，攻擊行動遍及全球。

Lumma 為近年來駭客間熱門使用的資料竊取工具，可盜取使用者的密碼、信用卡資訊、銀行帳號與加密貨幣錢包等敏感資料。微軟在聲明中表示，這款惡意軟體擁有高度滲透力，且具備規避部分資安防線的能力，使其成為網路犯罪集團與線上威脅組織的「首選工具」。

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拆解駭客基礎設施 微軟接管 1300 多個網域

微軟數位犯罪部門 (Digital Crimes Unit) 指出，在美國喬治亞州北區聯邦法院的授權下，成功瓦解支撐 Lumma 基礎設施的多個網域；美國司法部則進一步控制其「中央指揮系統」，並關閉駭客使用的惡意程式交易市場。日本網路犯罪控制中心也協助停用部分位於當地的基礎設施，歐洲刑警組織 (Europol) 則支援扣押 300 個關鍵網域。

截至目前，微軟已接管或轉向共逾 1300 個與 Lumma 有關的網域，並將其導向微軟設置的「誘捕網域」(Sinkholes)，以切斷惡意工具與受害者之間的連線。微軟並感謝其他協力廠商如 Cloudflare、Bitsight 和 Lumen 在此次行動中的技術支援。

遍及旅遊、遊戲、教育與重要基礎設施

根據微軟說明，Lumma 惡意軟體自 2022 年起便在地下駭客論壇流通，開發者持續提升其功能與滲透能力。舉例而言，今年 3 月曾有駭客冒充旅遊平台 Booking.com 發動釣魚攻擊，利用 Lumma 竊取財務資料進行詐騙。此外，該惡意程式也被發現在攻擊線上遊戲社群、教育系統，甚至入侵製造業、物流、醫療等關鍵產業。