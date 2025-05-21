馬斯克確認特斯拉6月啟動Robotaxi 奧斯汀率先試行

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 03:30

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周二 (20 日) 在德州奧斯汀總部接受《CNBC》訪問時表示，計劃在今年 6 月底前，讓首批無人自駕計程車 (Robotaxi) 於奧斯汀上路，若順利後續將推廣至洛杉磯與舊金山等城市。

特斯拉無人計程車將採 FSD 無監控版本

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馬斯克指出，特斯拉將以約 10 輛 Model Y 電動車展開首波無人自駕計程車測試，並配備即將推出的「完全自駕無需監控版系統」(FSD Unsupervised)。若初期運行順利且未發生事故，特斯拉計劃迅速擴大至數千輛車的規模。

為確保安全，初期無人自駕計程車將採「地理圍欄」限制 (Geofencing)，即僅能在指定區域內行駛，但馬斯克強調這些車輛將不配備人類安全駕駛員。公司將由員工遠端監控車隊運作，並根據實際運行情況逐步減少人為介入。

馬斯克表示：「我們會非常謹慎地監控車輛行為，一旦信心建立，就能逐步放手。」

對比 Waymo 特斯拉堅持以攝影機為主的低成本解法

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Waymo 目前已在多個美國城市提供付費無人駕駛叫車服務，每周行程約達 25 萬次。相較之下，馬斯克強調特斯拉採取更「通用化」的方法，捨棄光達 (LiDAR) 與雷達感測器，轉以攝影鏡頭與類神經網路模型為核心，自主開發運算模型來實現自駕功能。

馬斯克認為：「對道路系統最有效的方案，是由人工智慧 (AI)、數位神經網絡與攝影機共同打造的視覺解決方案。」

自 2016 年以來，馬斯克多次向投資人與用戶承諾特斯拉將推出真正可全自動行駛的自駕車，然而至今仍未正式商業化。此次無人自駕計程車若順利上路，將是特斯拉自駕技術邁向實用化的重要關鍵里程碑。

特斯拉車市遇逆風 馬斯克續任承諾「再領五年」

面對電動車銷售下滑的疑慮，馬斯克在訪談中表示，特斯拉第一季汽車收入年減 20%，主因是工廠進行產線調整，為升級新版 Model Y 做準備，「我們無法在工廠改造時同時生產車輛。」但他強調目前已見到需求大幅回升，雖未提供具體數據。

此外，馬斯克重申將繼續帶領特斯拉至少五年，並否認外界對其政治立場干擾銷售的擔憂。他回應：「你在買產品時，真的在乎執行長的政治立場嗎？」