社會階層固化！韓四大財閥過去三年獲利飆30%卻新增不到0.1%人力 專家曝2大主因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-20 17:50

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最新調查顯示，南韓四大企業集團三星、SK、現代汽車和 LG 過去三年在資產和獲利能力方面持續成長，但就業人數卻呈現明顯停滯狀態。

綜合《BusinessKorea》與《韓聯合》報導，南韓企業分析研究所 Leaders Index 今 (20) 日發布數據指出，上述南韓四大集團總資產從 2022 年的 1255.75 兆韓元增加至 2023 年的 1360.0454 兆韓元，去年進一步增至 1444.758 兆韓元(約 34.46 兆台幣)，創歷史新高，過去三年累計成長 15%。

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自 2019 年總資產首破千兆韓元以來，南韓四大集團資產規模持續成長，而南韓前 30 大企業總資產規模則從 2022 年的 2373.7 兆韓元增至去年的 2721.9 兆韓元，雖成長 14.7%，但較 2023 年的 3074.3 兆韓元高點衰退 11.5%。數據顯示，截至去年底，南韓四大集團資產規模在前 30 大企業中佔比高達 53.1%。

在經營效益方面，四大集團的表現特別亮眼。儘管近兩年銷售額僅微增 0.5%，但淨利卻飆升 30.8%。相較之下，南韓前 30 大企整體淨利僅成長 0.8%，反映出四大集團在獲利能力上的突出優勢。

然而，資產和獲利成長並未帶動就業人數同步成長。

過去三年，南韓四大集團員工人數僅從 74.57 萬人微增至 74.65 萬人，增幅不足 0.1%，南韓前 30 大企業員工人數同一時間則從 140 萬 724 人成長至 152 萬 4662 人，成長 8.8%。

Leaders Index 分析指出，南韓四大集團的獲利水準與僱用規模顯著脫節，加劇經濟社會發展的結構性矛盾。

專家和企業高層表示，這種趨勢將持續下去，因為年長員工越來越傾向於工作到退休，而隨著 AI 快速崛起，企業僱用年輕員工的動力越來越小。

某企業集團高層指出，受到勞動法規影響，企業裁員變得越來越困難。「隨著國家推動將法定退休年齡從 60 歲提高到 65 歲，未來年輕員工在大企業謀職將面臨更大困難。」此外，AI 興起是另一個關鍵因素。

這位企業高層說：「以技術為主導的大企業不斷在尋找透過引進更高效的 AI 平台來降低勞動成本。這種趨勢將會加速，年輕人不僅在大公司，而且在小公司找到新工作都會變得更加困難。」

對此專家建議，南韓政府應大力放鬆對企業的管制，以增加企業招募人力。世宗大學工商管理學教授 Kim Dae-jong 表示：「跟其他已開發國家相比，韓國徵收的企業稅和遺產稅較高，因此大多數大企業都選擇在國外市場投資，原因有很多，比如勞動成本低和稅負減輕。」