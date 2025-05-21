奢侈品買氣低迷 香奈兒淨利跌近3成仍堅持展店

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-21 03:20

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法國奢侈品集團香奈兒 (Chanel) 周二 (20 日) 公布 2024 年財報，受全球奢侈品市場持續低迷影響，全球營收年減 5.3% 至 187 億美元，營業利潤年減 30% 至 44.8 億美元，淨利則年減 28.2% 至 34 億美元。儘管面臨嚴峻挑戰，香奈兒仍計劃今年繼續拓展全球實體門市。

香奈兒獲利下滑的主因，源於集團去年在「品牌支援活動」上投入約 24 億美元。這筆大額支出是因應奢侈品市場低迷時期，公司策略性增加行銷費用以維持品牌能見度，以及支持首席設計師轉換期間的創意轉型。

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即使如此，香奈兒的營收下降和淨利暴跌仍然令人驚訝，因為它被視為時尚界最獨特、最有彈性的品牌之一，擁有全世界最富有的客戶群。

奢侈品行業整體前景堪憂，顧問公司 Bain 已將今年該產業的營收預測下修至可能年減 2%~5%。原先業界期待美國市場能幫助產業走出低迷，但關稅不確定性打破了快速反彈的希望。

香奈兒去年已將價格上調約 3% 以應對通膨，今年預計也可能進一步調升，而金價上漲也可能導致珠寶系列價格上揚。

面對美國總統川普日前宣布的對等關稅政策，當愛馬仕 (Hermès)、瑞士歷峰 (Richemont，卡地亞母公司)、Louis Vuitton 母公司 LVMH 已迅速提高美國市場售價時，香奈兒選擇暫緩。

香奈兒全球財務長 Philippe Blondiaux 指出，美國關稅形勢極其不穩定，因此，我們認為最負責任的做法，是等待所有討論的最終結果後再做決定。