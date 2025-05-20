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Fed悄悄買進美債是在變相QE？分析師：這幾類資產可能最受益

鉅亨網編譯陳韋廷

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Fed悄悄買進美債是在變相QE？分析師：這幾類資產可能最受益 (圖:Shutterstock)

最新數據顯示，美國聯準會 (Fed) 近日買入 436 億美元美債，在 5 月 8 日當天購入 88 億美元 30 年期美債，其餘 348 億在當周稍早完成。Fed 稱只是將到期債券本金再投資以避免資產負債表迅速縮小，未正式稱此操作為量化寬鬆(QE)，但分析師指出 Fed 此舉難掩「隱形寬鬆」的本質，如此操作並非其常規之舉，買入規模亦不容小覷。

《MarketWatch》報導，一些交易員已察覺 Fed 動態，精明的投資人也應關注，大宗商品交易員對這類貨幣「障眼法」尤為敏感。



全球央行購金熱潮持續，高盛數據顯示全球央行 3 月購金需求強勁，購入 64 噸黃金，中國為最大可識別買家，當月購入 30 噸。今年以來全球央行月均購金量達 94 噸，遠超此前 80 噸的預測。

報導指出，若中國將持有的 7840 億美債 (2 月數據) 中的 1 成換成黃金，也會引發全球市場的震動。

分析師認為，購金熱凸顯各國央行認為持有美債風險增大，正為全球貨幣格局下一輪劇變做準備。美國自己也進口一大批黃金。金價自 2024 年初以來大幅上漲，因為黃金只相信數字。

比特幣 (BTC) 也已做出回應，甚至有分析師這樣形容說：「比特幣是因為加密貨幣投資人對央行不信任，黃金則因為各國央行彼此不信任。」

除對央行及其法幣的懷疑外，比特幣上漲原因包括一年前經歷減半、進入典型的四年牛市週期上行階段、川普政府親加密貨幣態度以及機構和散戶資金流入比特幣 ETF，進一步鞏固比特幣作為主流金融資產的地位。

分析也指出，若 Fed 繼續偷偷 QE，比特幣或將波動劇烈，但表現令人滿意。

對部分新興市場，尤其是拉美等資源豐富、藏有實物資產的經濟體來說，Fed 最新舉動也可能是個利多。今年以來，iShares MSCI 巴西 ETF(EWZ) 和 iShares 拉美 40 ETF(ILF) 分別上漲約 24%，凸顯出從美元走軟與商品價格上漲中受益的戰略性配置。

報導最後表示，Fed「靜悄悄動作」可能預示著市場的大動作即將來臨。黃金比特幣及拉美市場雖然已有不錯漲幅，但 Fed 悄悄回歸 QE 的訊號意味著這些漲勢仍可能進一步加速。

雖然 QE 通常也會提振美股，但在當前對美元信任下滑、地緣政治緊張加劇的背景下，黃金比特幣和拉美市場或許才是更具避險價值和獲利潛力的真正避風港。

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金價聯準會QE購債美債Fed大宗商品拉美市場新興市場

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