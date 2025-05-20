Fed悄悄買進美債是在變相QE？分析師：這幾類資產可能最受益

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-20 17:30

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最新數據顯示，美國聯準會 (Fed) 近日買入 436 億美元美債，在 5 月 8 日當天購入 88 億美元 30 年期美債，其餘 348 億在當周稍早完成。Fed 稱只是將到期債券本金再投資以避免資產負債表迅速縮小，未正式稱此操作為量化寬鬆(QE)，但分析師指出 Fed 此舉難掩「隱形寬鬆」的本質，如此操作並非其常規之舉，買入規模亦不容小覷。

《MarketWatch》報導，一些交易員已察覺 Fed 動態，精明的投資人也應關注，大宗商品交易員對這類貨幣「障眼法」尤為敏感。

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全球央行購金熱潮持續，高盛數據顯示全球央行 3 月購金需求強勁，購入 64 噸黃金，中國為最大可識別買家，當月購入 30 噸。今年以來全球央行月均購金量達 94 噸，遠超此前 80 噸的預測。

報導指出，若中國將持有的 7840 億美債 (2 月數據) 中的 1 成換成黃金，也會引發全球市場的震動。

分析師認為，購金熱凸顯各國央行認為持有美債風險增大，正為全球貨幣格局下一輪劇變做準備。美國自己也進口一大批黃金。金價自 2024 年初以來大幅上漲，因為黃金只相信數字。

比特幣 (BTC) 也已做出回應，甚至有分析師這樣形容說：「比特幣是因為加密貨幣投資人對央行不信任，黃金則因為各國央行彼此不信任。」

除對央行及其法幣的懷疑外，比特幣上漲原因包括一年前經歷減半、進入典型的四年牛市週期上行階段、川普政府親加密貨幣態度以及機構和散戶資金流入比特幣 ETF，進一步鞏固比特幣作為主流金融資產的地位。

分析也指出，若 Fed 繼續偷偷 QE，比特幣或將波動劇烈，但表現令人滿意。

對部分新興市場，尤其是拉美等資源豐富、藏有實物資產的經濟體來說，Fed 最新舉動也可能是個利多。今年以來，iShares MSCI 巴西 ETF(EWZ) 和 iShares 拉美 40 ETF(ILF) 分別上漲約 24%，凸顯出從美元走軟與商品價格上漲中受益的戰略性配置。

報導最後表示，Fed「靜悄悄動作」可能預示著市場的大動作即將來臨。黃金、比特幣及拉美市場雖然已有不錯漲幅，但 Fed 悄悄回歸 QE 的訊號意味著這些漲勢仍可能進一步加速。