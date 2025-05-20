川普減稅法案+穆迪降評 30年美債殖利率飆破5%後回落

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-20 06:31

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穆迪 (Moody’s) 上週五 (16 日) 宣布調降美國主權信評，加上市場預期川普總統提出的大規模減稅法案將進一步擴大聯邦赤字，美國 30 年期公債殖利率週一 (19 日) 盤中突破 5% 大關、美元走貶，美股則由早盤下挫轉為小幅收紅。

穆迪指出，美國持續惡化的財政狀況與快速上升的利息支出已對債務可持續性構成風險，因此將美國主權信評由最高級「AAA」調降至「Aa1」。這也是繼標普 (2011) 與惠譽 (2023) 之後，最後一間主要評級機構下調美國信評。

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(圖：REUTERS/TPG)

消息一出，30 年期美債殖利率在週一 (19 日) 一度升至 5.011%，創 2023 年 11 月以來新高，最終收報 4.934%，上升 3.7 個基點。10 年期美債殖利率亦升 3 個基點至 4.469%，盤中曾觸及 4.564%。

根據 Bianco Research 主管 Jim Bianco 指出，上一次 30 年期殖利率正式收在 5% 以上已是 2023 年 10 月 31 日，當時的最高收盤位為 5.11%。

美國總統川普主導的全新減稅法案已於週日 (18 日) 獲國會關鍵委員會通過，預期本週將由眾議院推進審議。但市場擔心此舉將使財政赤字進一步惡化，進而擴大美國債務負擔。

與此同時，美債海外買盤也出現結構性變化。

最新資料顯示，截至 2025 年 3 月，英國以 7,793 億美元的美債持倉超越中國，成為第二大海外持有國，僅次於日本。中國與日本過去一年均持續減碼，顯示全球官方機構對美債熱度明顯降溫。

儘管債市承壓，但美股在震盪中站穩，道瓊指數週一收漲 137 點。

面對降評疑慮，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 受訪時表示，降評不會動搖市場對美國資產的信心。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 亦表示，投資人仍將美國視為可靠的投資標的，包括美債與固定收益工具。